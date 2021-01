Carmen Borrego en Lecturas: «he recibido anónimos y amenazas de muerte»

Carmen Borrego le ha concedido una entrevista a Mila Ximénez en la que repasa los duros momentos que ha vivido en estos últimos meses.

Carmen Borrego le ha concedido una entrevista a Mila Ximénez en la que repasa los duros momentos que ha vivido en estos últimos meses. Al parecer, las últimas apariciones de Borrego en la televisión provocaron que alguien reaccionara de aquella manera poniendo en riesgo su vida.

Ella misma indica que ha tenido que «una persona llegó a esperarme en la puerta de mi casa para insultarme. Me paraliza». Incluso añade que dejó de ver Sálvame porque le aterrorizaba lo que pudieran decir de ella.

«He tenido que ir a la Guardia Civil por anónimos que me han dejado en el buzón de mi casa en persona, sin sello ni nada», lo que se dice un anónimo de toda la vida vaya, lo raro es que hubiera dejado la firma y el matasellos para que le investigasen.

«He perdido la autoestima ante una cámara. Me he sentido una mierda. He tenido la sensación de que todo lo que hago está mal, esto te va tocando psicológicamente» sentencia.

Entre otras cosas, también comenta, ignoramos por qué, que Rocío Carrasco no va a perdonar nunca a su hija. No sabemos si esta frase es la justificación de todo lo anterior o si los anónimos tienen relación con el tema. En este último caso, estaría acusando a ciertas personas indirectamente.

Sea como sea, ya tiene hilo para seguir tirando del carrete durante unos días. Habrá que ver cómo se desarrolla esta trama en Telecinco en las próximas semanas. Seguro que da mucho juego y que sorprende con algún giro inesperado del guión.

