Carmen Borrego está viviendo uno de los peores momentos de su vida: «No duermo por las noches»

A pesar de que María Teresa Campos es la verdadera protagonista de esta historia, Carmen Borrego ha confesado que la ruptura de su madre con Edmundo Arrocet y la repercusión mediática que está teniendo no está afectado solo a la protagonista sino a sus hijas también y más de lo esperado. Después que en el programa en el que colabora, ‘Viva la Vida’, le pusiese un vídeo donde en ‘Sálvame’ criticaban a la familia Campos, Carmen Borrego, que se encontraba en el plató, ha tenido una dura reacción.

Diego Arrabal también ha querido dar su opinión sobre el tema que no era muy favorable hacia Carmen Borrego y por tanto le ha molestado mucho más que lo que llevan diciendo meses sobre ellas en ‘Sálvame’: «Estos señores llevan haciendo daño a mi familia durante meses pero no me importa. Amigos míos no son, por eso me enfado más con lo que me dice Diego», Carolina Sobe discrepaba sobre esto, pues da igual quién se meta con tu familia si tiene intención de hacer daño.

Carmen Borrego en ‘Viva la Vida’|Foto: telecinco.es

Seguidamente, Carmen Borregohacía una confesión que dejaba boquiabierto al plató pues la colaboradora lo está pasando realmente mal con este tema. «¿Tú sabes cómo yo estoy? ¿Tú sabes lo que yo siento? ¿Tú sabes que yo no duermo muchas noches? No tengo nada más que decir. Me vais a perdonar pero no puedo más«, reconoce por primera vez que siente que no levanta cabeza. También ha asegurado que está intentando reponerse: » Todos pasamos por malas rachas«, pero el machaque continuo al que se está viendo sometida complica mucho las cosas.

Carmen Borrego: «Quiero ser responsable de mis actos»

La noticia de la ruptura entre su madre y el humorista les ha vuelto a poner en el foco de la noticia y hace que sea muy difícil remontar. Ella asegura que no esperaba la noticia causase tanto revuelo y menos hacía ella y su hermana, que reitera que no son las protagonistas de la noticia. En este tema, sus compañeros discrepan pues piensan que al haberse presentado en el reality ‘Las Campos’ juntas ya son un pack «Yo soy Carmen Borrego y me gustaría ser responsable de lo que yo hago«, terminaba zanjando el tema que tanto le duele la colaboradora.