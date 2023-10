Carmen Borrego estalla contra Edmundo Arrocet declarando todo lo que no ha dicho hasta la fecha. El humorista sale bastante mal parado.

Carmen Borrego estalla contra Edmundo Arrocet declarando todo lo que no ha dicho hasta la fecha. El humorista sale bastante mal parado. Comenzaba reconociendo de su madre que «Sigo teniendo momentos muy duros. Yo hablo mucho con ella porque me relaja…».

De Arrocet comenta que «es lo peor que le pasó a mi madre en la vida. Va diciendo que nosotras no nos hemos ocupado de mi madre. Este señor hace más de tres años que no está en nuestra vida. No sabe nada». No solo dijo lo anterior, también tenía para Gustavo.

«Yo nunca he dicho nada malo de Gustavo. No tengo ningún problema de que Gustavo esté ‘GH VIP’, no le he oído una sola mala palabra hacia mi madre ni creo que lo haga. Estoy súper tranquila. Gustavo ha formado parte de esta familia y quiero que siga siendo parte de nuestra familia porque así le gustaría a mi madre».

Habrá que ver si las palabras de Carmen no terminan siendo la excusa para sendas exclusivas de los interpelados. Lo que está claro es que Arrocet supuso un antes y un después en la vida de Teresa. Que su hija se exprese así confirma que la relación quizá no fue tan positiva como se esperaba. Esperamos tus comentarios para que nos indiques qué piensas sobre una pareja que marcó una etapa en los medios de comunicación. Lo demás puede esperar. Abrimos los comentarios para que nos permitas conocer qué piensas sobre lo expuesto por una Carmen Borrego más clara que nunca.

