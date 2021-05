Carmen Borrego estalla contra Olga Moreno en directo

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ está dando mucho que hablar, tal y como era de esperar. El testimonio de Rocío Carrasco ha provocado un sinfín de reacciones a través de los medios de comunicación. Muchos colaboradores de televisión no han dudado en posicionarse de su lado al escuchar las dolorosas declaraciones que ha ido haciendo a lo largo de todo el documental que ya ha emitido la mitad de los episodios. Sin embargo, hay unas personas muy cercanas a Rociíto que pese a conocer su historia han preferido por el silencio hasta ahora que han podido opinar en la medida de lo posible.

María Teresa, Terelu Campos y Carmen Borrego son las incondicionales de la hija de Rocío Jurado, además han mostrado siempre su apoyo y le han arropado durante estos complicados años. Este sábado en ‘Viva la vida’ ha hablado alto y claro la hija menor de la presentadora, pues tras ver una serie de imágenes de Olga Moreno, pareja de Antonio David, ha estallado contra ella, dejando claro que está de lado de Rocío Carrasco.

“A mí me parece que una de las frases de Olga Moreno sobra”, ha comenzado diciendo muy tajante y serie ante lo que acababa de ver en pleno directo. La tía de Alejandra Rubio que ha dejado claro también que no tiene nada en contra de la concursante de ‘Supervivientes’, no ha querido perder la oportunidad de arropar a su amiga. “Me ha faltado parirlos”, se ha podido escuchar decir a Moreno en uno de los vídeos sobre la relación que tiene con los hijos de su marido. Unas palabras con las que la televisiva no está nada de acuerdo porque bajo su punto de vista “está fuera de lugar”. Además, ha añadido que ella es madre y que pese a lo que haya pasado eso no se le puede decir a nadie. “Me ha faltado parirlos sobra, eso no se dice de un hijo que no es tuyo. Ni Olga ni nadie”, ha dicho sobre estas duras declaraciones que cree pueden hacerle mucho daño a la protagonista de la docu-serie.

“Rocío y David Flores tienen una madre que los ha parido y que los quiere. Esa frase es muy poco afortunada. Aunque no lo esté haciendo a cosa hecha, es muy poco acertado”, ha insistido molesta. Carmen Borrego se ha mantenido todos estos años al margen de todo este entramado familiar, al igual que su hermana y su madre, y por un motivo en concreto y no es otro que el de respetar y apoyar a la hija de Pedro Carrasco con quienes están muy unidas desde hace muchos años. “Hay muchas personas como yo que sabíamos cosas y no hemos contado por respeto”, ha sentenciado en el programa para el que trabaja.