Carmen Borrego: «Había días que sentía que me utilizaban para hacer el ridículo en ‘Sálvame»

La vuelta de Carmen Borrego a ‘Sábado Deluxe’ ha dado para muchos momentos en el programa y han sido muchos los temas que se han tratado. La entrevistada comenzaba con una entrevista individual con María Patiño, quien presentaba esa noche el programa, y han intentado aclarar todo lo que las separaba hasta el momento. Parecía que la cosa se encaminaba pero lo cierto es que las cosas se han quedado más o menos igual.

Tras esto, Carmen Borrego se sentaba frente a los colaboradores del programa y comenzaba a responder a las cuestiones que se quedaron en el aire hace un año cuando tomó la decisión de marcharse del programa de forma definitiva. «A la primera que odié fue a ti», le decía claramente a Mila Ximénez, quien aseguraba que lo sabía y que eso estaba arreglado. Ambas se enfadaron por el tema de Bigote Arrocet y la entrevistada aseguraba que se había callado cosas por no hacer daño a su madre.

Carmen Borrego se sincera en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

«Me dolía mucho ver a mi madre desesperada tras romper con Bigote Arrocet», decía tajante Carmen Borrego. Además, tratar el tema de su familia era algo fundamental en la entrevista y la colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha mostrado arrepentida: «Me equivoqué al poner el disparadero a mi madre y a Terelu«. Además, se ha mostrado, en cierta manera, dolida con ‘Sálvame’: «Yo no volvería a ‘Sálvame diario’ porque hay que tener cojones y yo ya no los tengo. Me sentía ridícula cuando hacía la sección en el programa. Había días que pensaba que me utilizaban para hacer el ridículo en ‘Sálvame».

Tenso enfrentamiento

No había duda de que el momento de tensión entre Carmen Borrego y Antonio David Flores se iba a producir tarde o temprano porque por todos es sabido que la familia Campos es íntima de Rocío Carrasco. «Cada vez que hablas en ‘Viva la vida’ es para meter mierda sobre los míos», le lanzaba el colaborador, a lo que Borrego decía: «Para mentiroso tú. Yo no he venido aquí a una guerra con este señor. Lo primero que ha dicho es que soy una mentirosa. Tú también mientes mucho y yo no te lo digo».

Antonio David y Carmen Borrego discutiendo | Foto: telecinco.es

Carmen Borrego ha comentado enfadada que habla de las Campos para ganar dinero pero él se ha defendido: «Tú cada vez que hablas de los míos mientes para tapar a tu amiga. Lo digo yo». La gran bronca se ha producido por una afirmación de la entrevistada en ‘Viva la vida’, donde dijo que David, hijo de Antonio David, no había ido a la boda de Rocío Carrasco porque su padre no le había llevado. El colaborador ha aprovechado para echarle en cara su defensa a ultranza de Rocío Carrasco y ella ha asegurado que han sufrido mucho por ambas partes.