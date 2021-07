Carmen Borrego: Las polémicas por las que decidió dejar atrás ‘Sálvame’

La relación de las Campos con ‘Sálvame’ ha sido muy agitada. En un momento u otro, las tres mujeres del clan, María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego, han sido colaboradoras del espacio de Telecinco, del que también las tres salieron no muy bien paradas. Una de las más criticas, aun hoy día, es la pequeña de las hijas de la veterana periodista, que parece tener cuentas pendientes con el formato.

Este viernes, Carmen parece dispuesta a cerrar esa puerta ya que vuelve a sentarse junto a algunos de los que eran sus compañeros en ‘Viernes Deluxe’. Sus colaboraciones no empezaron bien en ‘Sálvame’, incluso antes de que se incorporara, debido a la participación de Edmundo Arrocet, expareja de su madre, en ‘Supervivientes’, ya que fue acusada por la fallecida Mila Ximénez de tener una doble cara según al chileno.

Borrego llegó a confesar que le gustaría que sus compañeros «no fueran tan crueles» con ella. Sus exclusivas también daban mucho de qué hablar en el plató, pues algunos apuntaban a que eran pactadas, por ejemplo, la que realizó tras su operación de papada, ya que algunos no se creían que fueran fotografías robadas. Mientras tanto, su hermana Terelu la defendía frente a todos, lo que a ella también le provocó problemas con ‘Sálvame’.

La advertencia de Kiko Hernández

Kiko Hernández advierte a Carmen Borrego antes de su entrevista en el ‘Deluxe’: «¡Cúrratelo!» https://t.co/atPyhntYXr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 2, 2021

Uno de los más críticos con Carmen Borrego es Kiko Hernández, quien horas antes de su entrevista por el ‘Deluxe’ quiso realizarle una advertencia. «¡No me lo puedo creer! ¡Qué horror! ¡La Potota otra vez en nuestras vidas!», exclamó después de que Nuria Marín anunciara el regreso de Carmen. Kiko se refiere a unas informaciones recientes sobre la hija de María Teresa en las que abría hablado sobre compañeros de profesión. Y no muy bien. Es por eso que Kiko quiso advertirle: «Cúrratelo porque yodo eso ya lo hemos escuchado, espero que te lo curres y traigas titulares, no vengas aquí con tu santo pototo y sueltes lo mismo de siempre».

Hace apenas unos días, Terelu Campos hacía una sorprendente confesión: le gustaría regresar a ‘Sálvame diario’. Fue tras ver el homenaje que sus antiguos compareos a MIla Ximénez tras su fallecimiento. «El trabajo no me ha permitido ver la cantidad de homenajes que se le han dado estos días. Solo he podido recuperar momentos de ‘Sálvame’ y me he emocionado al ver ese mural con su cara y su sonrisa dando nombre al plató de Mila Ximénez», dijo.

«Me he sentido muy orgullosa de mis compañeros y de todo el equipo de ‘Sálvame’, porque han sabido transmitir a todos los espectadores que los siguen cada tarde el dolor por su pérdida y su pasión por ella», contó en su blog de ‘Lecturas’. «Tengo que confesar que me hubiera gustado estar en esa azotea escuchando a Juan Peña cantar y viendo esa nube de globos amarillos subiendo al cielo a reencontrarse con ella. Sí, me hubiera gustado volver a ‘Sálvame’ ese día. Las circunstancias del trabajo no me lo han puesto fácil».