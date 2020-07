Carmen Borrego responde a los ataques de Amador Mohedano: «No me retracto en lo que dije»

La vuelta de Amador Mohedano a los platós de televisión ha hecho que todo se ponga patas arriba en lo que respecta a Rocío Carrasco y todo lo que le rodea. El hermano de Rocío Jurado no ha tenido reparos en pronunciarse sobre la no-relación de su sobrina con Rocío Flores y se ha mostrado muy enfadado porque la madre no haga nada por hablar con su hija. Sin embargo, ha sido otro asunto lo que le ha puesto en el disparadero en todos los programas.

El exrepresentante se mostró escéptico sobre la relación de la familia Campos con Rocío Carrasco y, antiguamente, con Rocío Jurado y esto ha molestado bastante a toda la familia. Fue Carmen Borrego la que habló en ‘Viva la vida’ asegurando que había hablado en muchas ocasiones con Amador Mohedano y que le había pedido que metiera a Rosa Benito en ‘Día a día’, programa que presentaba María Teresa Campos y en el que trabajaba Rocío Carrasco.

Carmen Borrego explica la situación | Foto: telecinco.es

Pues bien, esta historia ha dado mucho que hablar durante toda la semana y ahora ha sido Carmen Borrego quien ha vuelto a hablar sobre el tema: «No voy a contestarle no por mí, sino por respeto a mi madre, porque al final algo que digo yo cae sobre ella y sinceramente no me gusta que las cosas que hago yo caigan en otras personas. No me retracto en lo que dije porque lo que he dicho es verdad», decía tajante la colaboradora pero sin quererse meter en el tema de que le pidiera que echara a Rocío Carrasco.

No se ha echado para atrás

Carmen Borrego ha continuado hablando del tema y se ha mostrado tajante: «Cuando a mí Amador me pidió que metiera a Rosa Benito, que no me lo pidió una vez, me lo pidió varias veces, me pidió que la metiera en el corrillo. Esto es algo que me gusta, porque Rosa siempre me ha parecido una tía con mucha fuerza«. «No me retracto de ello pero sí que cuento que me ha llamado varias veces. Que él no lo recuerda, pues no lo recuerda», añade.

Amador Mohedano en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

La colaboradora ha continuado dando su versión de la situación: «En ese momento pienso que es una tía muy valida y se lo comento a mi madre y es ella la que dice que tenemos mucha gente en el corrillo y que no íbamos a quitar a una persona para poner a otra. En ese momento no había hecho nada en televisión. Sucedió más de dos veces. Yo sí he hablado con él de trabajo y con muchísimo respeto. No voy a seguir por el otro tema», concluía refiriéndose a lo de Rocío Carrasco.