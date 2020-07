Carmen Borrego revela que Amador Mohedano le pidió que cambiara a Rocío Carrasco por Rosa Benito en ‘Día a día’

Amador Mohedano se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para arremeter contra su sobrina Rocío Carrasco y contar todo lo que se había estado callando desde que falleció Rocío Jurado y se rompió la relación de su hija mayor con los Mohedano. Una noche en la que disparó contra Fidel Albiac sin miramientos, contó lo que pasó en la notaria cuando tenían que repartir la herencia de la artista y también tuvo tiempo de hablar de las Campos.

Después de escuchar al invitado asegurar que no sabe de dónde sale esa relación tan íntima de su sobrina con María Teresa Campos y sus hijas, que ellos nunca habían tenido trato con ellas previamante y que le duele muchísimo escuchar a Rocío Carrasco decir que, para ella, la veterana presentadora es como su segunda madre, Carmen Borrego le ha contestado desde ‘Viva la vida’.

Pero antes de hablar de ella y su familia, la colaboradora, en la línea de lo que comentó su hermana Terelu Campos semanas atrás, ha comentado que lleva mucho tiempo viendo «mal» a su amiga: «Lleva mucho tiempo sufriendo«, comentaba con tristeza, considerando que Rocío Carrasco es «una víctima«.

Carmen Borrego: «Rocío Carrasco es una víctima»

Asimismo, Carmen Borrego ha comentado que ha vivido muchísimas cosas con Rocío Carrasco y Fidel Albiac como para considerar que «no es una relación de una mujer sumisa con un hombre que manda«, asegurando que si el empresario tiene algo que fuera de Rocío Jurado es únicamente porque «se lo ha dado Rocío Carrasco».

María Teresa Campos con Rocio Carrasco, Terelu Campos y Carmen Borrego en la presentación de su colección de zapatos

Y dado que Amador Mohedano habló de su familia, la colaboradora le ha querido recordar en todos los eventos familiares importantes en los que se han unido ambas familias: «Mi madre y mi hermana han estado en la boda de Rocío Jurado, mi madre y mi hermana han estado en la boda de Rocío Carrasco, mi madre y mi hermana han estado en la primera Comunión de sus hijos, Rocío Jurado ha estado en la primera Comunión de mi hija Carmen, yo tengo unos pendientes de esmeralda que son los primeros que tuvo mi hija regalados por Rocío Jurado, Rocío Jurado ha estado en el bautizo de Alejandra Rubio…».

Una larga lista con la que Borrego ha querido hacer ver que ambas familias están unidas desde hace muchos años. Además, ya de paso, ha contado una jugarreta que Amador Mohedano le quiso hacer a su sobrina cuando trabajaba en ‘Día a día’, programa que ella dirigía y que presentaba su madre María Teresa: «Yo he respetado siempre a Amador y cada vez que he querido que su hermana viniera a un programa mío siempre he llamado a Amador. Y Amador siempre me ha llamado a mí para que metiera a su mujer en el programa nuestro, en ‘Día a día’. ‘Tienes que meter a Rosa en ‘Día a día» y yo le decía ‘Amador, ahora mismo no se puede, hay mucha gente y ya tenemos a tu sobrina’. ‘Bueno, pues que se vaya mi sobrina y vaya mi mujer’. Ese Amador Mohedano, el que nunca ha hablado conmigo y que no sabe ni quién soy y parece ser que no conoce a la familia Campos. Y no voy a decir otras cosas por respeto a Rocío Jurado«.