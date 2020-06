Carmen Borrego se harta y cuenta la verdad sobre el hijo de Rocío Carrasco y Antonio David

Obligada a distanciarse de sus hijos

> La situación de Rocío Carrasco no es fácil. En las últimas semanas, coincidiendo con la participación de su hija en Supervivientes, ha vuelto a ser noticia por la mala o inexistente relación que mantiene con sus hijos. Todos aseguran que no ha querido saber nada de ellos. De hecho, insisten en que, incluso, ha colgado el teléfono a su hija cuando ésta se ha puesto en contacto con ella. Insisten, incluso, en las ocasiones en las que Rocío no hizo caso a su hijo pequeño, anteponiendo su vida sentimental a sus obligaciones como madre. Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas horas. Carmen Borrego ha querido dar un golpe en la mesa y explicar, por vez primera, lo que realmente se esconde tras el hijo pequeño de la ex pareja.

