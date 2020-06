Carmen Borrego trata de limar asperezas con María Patiño en su vuelta a ‘Sábado Deluxe’

Carmen Borrego ha decidido volver al programa del que se marchó hace un año y lo ha hecho con ganas de responder a todo lo que han dicho sobre ella. La colaboradora de ‘Viva la vida’ reaparecía en ‘Sábado Deluxe’ después de un año en el que se han dicho de todo a raíz de su marcha. La situación comenzaba fuerte porque era María Patiño quien presentaba y es una de las personas que más ha cargado contra Borrego.

Ambas comenzaban de una forma muy cordial recordando los momentos del pasado pero pronto se metían en asunto dejando claro que la situación entre ellas estaba más que tensa: «Decidí irme de ‘Sálvame diario’ y me pensé muy mucho si irme del Deluxe. Las circunstancias me llevaron por delante y dije ‘hasta aquí’. Yo me aterroricé y no era capaz de hacer mi trabajo. Lo sentí de esa manera y lo conté de esa manera». Por su parte, María Patiño le decía: «Yo tengo un problema de interpretar tus palabras».

Carmen Borrego y María Patiño en su reencuentro | Foto: telecinco.es

Ante estas palabras, la entrevistada respondía: «Si algo tengo es que hablo bastante claro. Yo asumo todas mis palabras porque en ese momento lo sentía. Quedamos en hablar tú y yo y eso no ha sucedido por ambas partes», puntualizaba. Intentando aclarar esto, Patiño comentaba: «Yo no dudo que no seas una persona rencorosa, pero tengo la sensación de que si no tuvieses problemas económicos no estarías aquí». «Se me lleva llamando desde hace mucho tiempo. He venido cuando me he sentido preparada para hacerlo», se excusaba Borrego.

Había intención de entenderse

Parecía que ambas estaban con intención de solucionar sus problemas pero lo cierto es que hay mucho rencor por ambas partes y así han estado tratando de solucionar punto por punto cada uno de sus problemas: «Estoy encantada de estar aquí, estar contigo pero que me aclararas muchas cosas que has dicho. Creo que tus palabras han sido desmesuradas en muchos momentos». Rápidamente se metían en el tema de las exclusivas y Patiño aseguraba que Borrego nunca asume lo que dice en dichas entrevistas.

Carmen Borrego y María Patiño en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

Además, la presentadora le ha dicho que se sintió estafada porque ella sí que sentía que la estaba apoyando, algo que Carmen Borrego no sintió. «La distancia me hace ver las cosas de otra manera. En ese momento sentí miedo y el miedo paraliza. Me sentí sin autoestima y que llegaba a un programa en el que Carmen Borrego no servía para nada. Cuando sabes que no lo estás haciendo bien lo mejor que se puede hacer es marcharse. Me marché porque no me sentí apoyada por nadie en ese momento. Luego tú y yo hemos dicho alguna vez ‘vamos a sentarnos a hablar».

Por su parte, María Patiño aseguraba que esa conversación no se había producido porque ella misma no había querido: «Si no tuvo lugar la conversación fue por mi responsabilidad porque cuando te escuché decir que mi casa no está limpia pues no quise». «Lo que estoy pensando en ese momento es que me estás agrediendo y yo me tengo que defender», decía Borrego de sus palabras en ‘Viva la vida’ donde cargaba contra Patiño.