Carmen Borrego VS Kiko Matamoros: nuevo y monumental enfrentamiento

Carmen Borrego no está viviendo su mejor momento personal. La reciente colaboradora de Sálvame vive en una constante guerra familiar desde hace unos meses. Pese a que ha confesado que “quiere y querrá” con locura a su hermana, Terelu Campos, lo cierto es que ahora, están más distanciadas que nunca. Este lunes han salido a la luz una serie de audios de Borrego en los que hablaba de la concursante de Masterchef Celebrety. Un nuevo testimonio que podría suponer que las hermanas den un paso atrás en una posible reconciliación.

Unas grabaciones que se hicieron mientras se encontraba en el paltó de Sálvame. En ese momento Carmen no sabía que tenía el micrófono abierto mientras mantenía una conversación con Belén Esteban, quien actuó de mediadora en todo momento. «Pido perdón porque haya salido esto a la luz. No era mi intención y nunca lo hubiera hecho público», ha dicho con tristeza Carmen.

«Belén es ella la que me tiene que llamar. Le toca a ella pedirme disculpas. Yo siempre he levantado el teléfono y esta vez ha metido hasta a mi marido por medio. No pasa nada porque una vez en su vida de el paso ella», explicaba Carmen Borrego a la de Paracuellos. «Llega un momento en el que me pongo en mi sitio y no puedo ceder siempre», añadía molesta la tía de Alejandra Rubio.

Sobre los misteriosos mensajes de Terelu a Carmen, la colaboradora ha dicho que «no he hablado con ella este tema». «Además te voy a decir una cosa, estoy convencida de que ella no es consciente del tono y la forma en la que mandó ese mensaje y lo envió muy caliente», ha indicado.

Carmen Borrego ha dejado claro que quiere solucionar sus diferencias con Terelu Campos, pero que por el momento, las cosas están así. «Con una mirada ya se me ha olvidado y me has conquistado y tiro para adelante. Yo, ahora, no estoy preparada para recibir ningún tipo de reproche porque me puedo volver loca. Entonces, tengo que estar preparada por eso no la llamo porque se pueden empeorar las cosas porque me diga algo que no me pueda gustar», ha explicado la tertuliana muy reflexiva. «Si me llama las cosas se arreglan en 20 segundos. Soy cero rencorosa y lo he demostrado», ha revelado la televisiva.

El abandono de Kiko Matamoros del plató

Por si fuera poco, la tarde del lunes se ha vivido un momento de lo más caldeado en el plató de Sálvame cuando Kiko Matamoros se ha enzarzado con Carmen Borrego en una conversación que ha terminado con el perdón de la hija de María Teresa Campos hacia el padre de Diego Matamoros.

No es ningún secreto que Kiko Matamoros y Alejandra Rubio son grandes amigos. En plena discusión, Carmen ha soltado la bomba de que el colaborador había hablado mal de su sobrina «cuando era pequeña». En ese momento Kiko se ha levantado de la silla muy indignado y visiblemente molesto y ha abandonado el plató del espacio al grito de: «¡Eres una mentirosa!». Después de la monumental, Carmen ha reflexionado y ha confesado que ha dicho eso porque «me lo han contado y por eso lo he dicho».