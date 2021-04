Carmen Borrego vuelve a enfrentarse a su familia, y Emma García confiesa: «No me caías bien»

Carmen Borrego: “he tenido una semana muy movidita”

> Kiko Matamoros ha dado la cara por Terelu Campos. El colaborador considera que su compañera está en todo su derecho de vender las exclusivas que quiera, y no entiende la razón por la que Carmen Borrego está tan enfadada. Los tertulianos de Viva la vida se han echado encima de la hija pequeña de Teresa, y Kiko también se ha apiadado de ella. “En educación y en corrección no ganáis, ninguno de los que estáis aquí, a Carmen ni de lejos”, sentencia. La hermana de Terelu le ha agradecido este detalle a su compañero, y ha explicado que, después de las palabras de Rocío Flores, no ha pasado una buena racha.

“Estoy bien, pero he tenido una semana muy movidita”, comenta. Carmen Borrego no quiere entrar en ninguna polémica con la hija de Rociíto. Así que, se ha dirigido a ella con un discurso muy conciliador. “He sido la única de las Campos que ha hablado de ella. Así que, lo entiendo. Aunque, ya he pagado bastante por esa portada”, ha empezado diciendo. Aunque, por otro lado, garantiza que seguirá comentando Supervivientes 2021 con total libertad. “Si Olga está en un concurso, y yo lo estoy comentando, lo normal es que yo hable de ella. Lo que pasa, es que Rocío me quería meter el hachazo, y ya está”, declara Carmen

Siguiente: Carmen Borrego habla de la exclusiva de Terelu