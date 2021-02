Carmen Borrego y Alejandra Rubio, enfrentadas de nuevo

Ha pasado tan solo una semana desde que Carmen Borrego y Alejandra Rubio firmasen la paz. Habían estado distanciadas semanas hasta que tomaron la iniciativa de sentarse en una terraza de Madrid para aclarar sus diferencias. De hecho, fue en ‘Viva la vida’ donde contaron cómo fue ese acercamiento en el que enterraron el hacha de guerra. Parece ser que todavía las aguas no han vuelto a su cauce y cualquier comentario hace que la chispa salte entre ellas. Este domingo, la hija y la hermana de Terelu Campos han tenido su primer enfrentamiento tras solucionar sus problemas. Además, la nieta de María Teresa Campos no ha aguantado la presión y ha roto a llorar en pleno directo.

Alejandra Rubio ha comentado su situación con Kiko Matamoros tras su última polémica y es cuando ha estallado un monumental enfado en el plató. El colaborador de ‘Sálvame’ aseguró que el principal problema entre la joven y su tía, son los celos que tiene la hija de María Teresa con respecto a su sobrina. «A ver si vemos los vídeos», ha comentado Alejandra en un tono desafiante en referencia a su tía. Un comentario fuera de lugar que a la colaboradora no le ha gustado nada y no ha tardado en responder.

“Estoy muy tranquilita, pero puedo dejar de estarlo en este momento”, ha advertido Carmen con semblante serio. Después ha preguntado a la influencer si realmente había hablado con Kiko Matamoros de ella en algún momento. Es en ese instante cuando Alejandra levanta la voz. “Háblame en otro tono”, ha replicado muy enfadada Carmen. «Ella sabrá lo que va diciendo o no. No voy a entrar en ese juego», ha continuado diciendo.

El ambiente se ha ido caldeando por momentos hasta que Alejandra ha reflexionado y ha dicho: «Voy a respetar a mi familia y a mi madre que está hasta aquí». «No vuelvas a sembrar la duda contra mi porque entonces voy a hablar ¡Yo también estoy hasta aquí!», ha contestado furiosa Carmen. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí porque Rubio ha culpado a la hermana de su madre de querer crear un nuevo conflicto entre ellas. «No he hablado de ti en ningún momento», ha sentenciado molesta. «Yo no tengo ningún problema con nadie de mi familia. No digas que estoy montando nada porque solo me estoy defendiendo», ha corregido la veterana colaboradora.

Después de vivir estos tensos momentos en el formato presentado por Emma García, la paz ha vuelto y ha terminado con el perdón de ambas cuando la benjamina de la familia Campos ha roto a llorar. “Si yo tengo algo que ver en que ella lo pase mal, que sepa que tiene mi apoyo incondicional. Mi ayuda la tienes. Si en algo te he molestado o he dicho algo de malas maneras, vuelvo a repetirlo, pido disculpas”, ha expresado muy sincera Carmen Borrego al ver a su sobrina totalmente derrumbada por la situación.

Una vez más, parece que la falta de entendimiento entre ambas ha sido el detonante de un enfrentamiento que se podría haber evitado. Asmismo, cuando la pasada semana contaron cómo fue su conversación para arreglar las cosas, dijeron que no se habían comunicado bien y por eso se había hecho una bola de algo inexistente.