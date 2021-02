Carmen Borrego y Alejandra Rubio firman la paz tras su distanciamiento | Viva la vida

“Falta de comunicación”. Con estas palabras Carmen Borrego y Alejandra Rubio han definido su distanciamiento. Tía y sobrina han protagonizado un duro enfrentamiento familiar durante semanas, pero tras una conversación parece ser que todo se ha solucionado. De hecho, han podido dejar atrás ese malentendido que hizo que se dejaran de hablar. Ha sido este sábado en ‘Viva la vida’ donde la hermana de Terelu ha relatado cómo fue el encuentro con la nieta de María Teresa Campos.

Las colaboradoras del programa que presenta Emma García quedaron esta misma semana en una cafetería de Madrid, donde aclararon sus diferencias. “Yo entiendo que Alejandra quisiera quedar ahí porque al final es en el único sitio donde podíamos estar solas”, ha empezado diciendo Carmen Borrego. “Cuando llegamos vimos a la prensa, pero no por eso teníamos que salir corriendo”, ha añadido dejando claro en todo momento, que ni ella ni Alejandra llamaron a los medios de comunicación. Instantes después, la influencer ha querido explicar que en un principio quería que en esa conversación estuviera su madre, para que hubiera un testigo, pero finalmente fue a solas con su tía.

“¿Qué te he hecho?”, le dijo Carmen a Alejandra para iniciar la charla que llevaban días planeando. “No voy a contar lo que hablamos porque es algo nuestro, pero es cierto que entiendo lo que mi sobrina me dijo sobre que hubo un enfriamiento por mi parte. Yo no lo notaba, pero ella así lo ha sentido. Las dos hemos llegado a la conclusión de que hemos tenido una falta de comunicación tremenda.”, ha continuado diciendo Borrego a la presentadora del formato de Mediaset. Por su parte, la joven ha puntualizado que “todo está bien”, ya que han aclarado todos los frentes abiertos que tenían. “Espero poder decirlo eternamente, pero para mí, mi sobrina es como una hija y ella lo sabe”, ha sentenciado Carmen Borrego.

El origen del conflicto

Todo este entramado familiar comenzó cuando Carmen Borrego hizo unas declaraciones hace unas semanas a la revista ‘Lecturas’, donde llegó a decir que se había sentido dolida por Alejandra al no dar la cara públicamente en alguna ocasión. Sin embargo, eso no fue todo porque para la sorpresa de la hermana de Terelu Campos, la colaboradora dijo que la relación con su tía no era la misma que antes. Una confesión que provocó un mayor distanciamiento entre ambas. “Tengo un sentimiento de pena, para mí esto ha sido algo inesperado», dijo la semana pasada Carmen en ‘Viva la vida’. Momento en el que se pudo ver cómo estaba algo emocionada por la situación. «Creo que no he hecho nada… Si yo hubiera sentido una mala relación con mi sobrina no hubiera esperado a esto, habría hablado con ella inmediatamente. Es evidente que tiene un motivo, pero nunca he sentido tener una mala relación con ella”, dijo en aquella entrevista.

“Me siento libre y mi verdad es que a mí me sorprende lo que dice Alejandra, jamás he notado tener una mala relación con ella, es una niña que para mí ha sido como una hija más (…) Yo creo que todo esto se va a aclarar, ella no miente y yo tampoco, ella tiene su verdad y yo la mía”, añadió. Unos días después, el agua vuelve a su cauce. Carmen y Alejandra han cerrado este episodio que también ha provocado cierto malestar en Terelu, ya que se encontraba entre la espada y la pared.