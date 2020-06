Carmen Borrego y Alejandra Rubio liman asperezas tras sus piques y tensiones: «Es como una hija más»

Las Campos tienen una relación muy cercana, pero al mismo tiempo muy explosiva. Terelu Campos y Carmen Borrego son dos hermanas muy unidas que sin embargo a la mínima saltan y se enfadan. Son habituales los piques y los zascas entre ellas, solo que a veces se les va la mano. Viendo esa relación entre hermanas no extraña que también otros miembros de la familia hagan lo mismo, como Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Tía y sobrina trabajan juntas en ‘Viva la vida’ y aunque se podría pensar que se arroparían la una a la otra, la realidad es que siempre se tiran zascas y pullitas. Después de tanta tensión y de que se haya comentado tanto sobre cómo se llevan, ambas han tenido que dejar claro cuál es su verdadera relación, despejando así las dudas que pudiera haber sobre cómo se llevan realmente.

Después de la bronca entre Carmen Borrego y Diego Arrabal, Emma García ha preguntado a Alejandra Rubio por esta discusión: «Creo que esta vez Diego se ha equivocado. Le mete muchísima caña. Él se enfada, le encanta liarla y llamar la atención, pero no me lo esperaba así. La reacción de mi tía me parece bien, calmada y sobre todo que no le falte al respeto«.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio muestran su complicidad en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Mi tía y yo no tenemos un carácter parecido, yo le doy menos importancia a las cosas y Carmen se lo toma más en serio«, comentó Alejandra Rubio. «No tengo nada en contra de Alejandra. Yo la adoro, es como si fuera una hija más. Que no estemos de acuerdo en muchas cosas no quiere decir que estemos enfrentadas. No nos parecemos, pero en alguna cosa coincidimos. Lo anormal sería que estuviéramos de acuerdo en todo», comentó Carmen Borrego. «Siempre tenemos esos piques, no solo en un plató de televisión», añadió la hija de Terelu Campos. «Ella ha sido para mí mi niña pequeña. Tiene muy buena relación con sus primos», añadió la colaboradora.

La opinión de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros comentó que Carmen Borrego tendría celos profesionales de Alejandra Rubio, algo que ha negado. Eso sí, Matamoros ha añadido que un día cuando se iban para casa después de ‘Viva la vida’ y que Alejandra Rubio había pasado mala tarde vio cómo Carmen Borrego animaba a su sobrina.