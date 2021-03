Carmen Borrego y Alejandra Rubio, sellan la paz definitiva | Viva la vida

La relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego lleva varias semanas en el punto de mira. Este domingo, tía y sobrina se han vuelto a ver las caras en ‘Viva la vida’ después de su último rifirrafe protagonizado en el formato presentado por Emma García la pasada semana. La hija y la nieta de María Teresa Campos han tenido que tratar el tema de cómo están afrontando la polémica de sus enfrentamientos y el distanciamiento que tuvieron. La tarde del sábado, fue Terelu Campos quien dio un ultimátum a las colaboradoras para que solucionasen sus diferencias. “Está en vuestras manos”, dijo muy seria mirando a cámara, ya que no se quiso pronunciar más para no generar más conflictos y malentendidos.

La primera en hablar ha sido Carmen Borrego que ha querido responder con mucho respeto a su hermana. “Recojo el guante con todo mi cariño y estoy completamente de acuerdo”, ha dicho dejando caer que quiere sellar la paz definitiva con su sobrina. “Por mi parte, lo que va a haber es intentar un acercamiento y que esto acabe cuanto antes. No vengo en guerra”, ha asegurado muy tranquila mientras ha confesado que no ha hablado con Terelu. “No quiero que se haga un mundo porque no hayamos hablado de esto. Me hablo con ella, pero ha habido unos días que hemos estado algo más distanciadas para que las cosas se calmaran. Algo que pasa en todas las familias. Además, me pongo en el lugar de mi hermana y jamás le voy a poner en la tesitura de que tenga que elegir porque es su hija, faltaría más”, ha continuado diciendo a Emma García que ha escuchado con atención el relato.

“Creo que a partir de ahora las cosas van a cambiar porque cuando lo ves desde fuera, todo parece diferente”, ha sentenciado. Por su parte, Alejandra Rubio, también ha dado un paso al frente en este entramado familiar y ha recordado que “ya pedí perdón porque tenía un mal día, me tocó a mí, me pasé con las formas…”. “Ha llegado un punto en el que no merece la pena seguir con esto. No quiero dar pie a que pase nada porque quiero que se acabe ya”, ha rematado la joven tras reflexionar unos días. Carmen ha aprovechado la conversación para decir que lo que quiere es que se acabe la tensión a lo que la hija de Terelu ha respondido: “No tengo ninguna tensión. Vivo muy feliz, me tomaba todo a risa. Mi error fue no haberme reído el otro día y tomármelo mal. Yo no vivo con tensión. Yo felicidad siempre. No tengo ningún problema de verdad”.

El último enfrentamiento entre tía y sobrina

Hace una semana, Carmen Borrego y Alejandra Rubio volvieron a protagonizar en pleno directo en ‘Viva la vida’ una brutal discusión que continuó fuera de cámaras. La influencer comentó su situación con Kiko Matamoros tras su última polémica y fue cuando estalló el enfado en el plató. Resulta que, el colaborador de ‘Sálvame’, aseguró que el principal problema entre la joven y la hija de María Teresa, son los celos que tiene a su sobrina. «A ver si vemos los vídeos», comentó Alejandra en un tono desafiante en referencia a su tía. Un comentario fuera de lugar que a la colaboradora no le gustó nada.

“Estoy muy tranquilita, pero puedo dejar de estarlo en este momento”, advirtió Carmen con semblante serio. Después preguntó a Alejandra si realmente había hablado con Kiko Matamoros de ella en algún momento. Es en ese instante cuando Alejandra levantó la voz. “Háblame en otro tono”, replicó muy enfadada Carmen. Ante la presión, la benjamina de las Campos rompió a llorar.