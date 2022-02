Carmen Lomana acusada de 'gordofobia' en su paso por Secret Story: "Es la manía que tenéis los que os sobra un poco de peso"

Carmen Lomana, se gran pesar por no haber podido ser abuela

[embedded content]

>Carmen Lomana es una aventurera nata. Experta en moda, empresaria, creadora de su propia colección de joyas, y estrella del mundo reality. Lejos de amedrentarse por el paso de los años, la leonesa tiene claro que la vida está para vivirla y por eso se lanza a todos los proyectos que le surjan. Pero aunque en el trabajo siempre le ha ido de lujo, siempre se le ha quedado una espinita en el tema de la maternidad: «Yo hubiera tenido cinco hijos por lo menos, Dios no quiso por una serie de cosas que me pasaron pero me hubiera gustado mucho», contaba a Cotilleo.es.

Para ella, la adopción nunca fue una opción y está segura de que lo de ser abuela se la habría dado muy bien: «Hubiera sido una abuela un poco atípica pero creo que me hubieran adorado mis nietos y mis hijos también«. Y aunque agradece que «Dios no me ha dado hijos pero me ha dado muchos fans», estos últimos no están muy contentos con su última aparición en televisión.

