Carmen Lomana, el origen de su relación con Omar Montes y el aperitivo en Pan Bendito

Cuando Carmen Lomana y Omar Montes aparecieron bailando juntos sobre un yate, muchos se llevaron las manos a la cabeza. Nadie podía presagiar que unas personas de dos mundos tan diferentes fueran a convertirse en amigos. La socialité y el cantante son la noche y el día, pero desde este pasado verano comparten mucho tiempo juntos.

¿De dónde nació su amistad? Ella misma lo cuenta durante la presentación de la nueva colección de una conocida marca de joyas, dentro del marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La empresaria sorprende al anunciar que Omar estuvo presente en su casa este pasado jueves por la tarde, justo después de desfilar para Ágatha Ruiz de la Prada. El motivo es un proyecto que están haciendo en común pero que todavía no han querido hacer público. Mientras tanto, Lomana propone un aperitivo al desvelar cómo comenzó su relación con el artista de música urbana. Y la verdad es que sus palabras no tienen desperdicio.

«Yo conocía Pan Bendito. No soy una cursi endogámica que está todo el día con la misma gente. A Omar le conocí través de la tele, de ‘Supervivientes’. Como nos caemos muy bien y su madre y su abuela eran fans mías….», comienza diciendo. Lo que nadie esperaba es que Carmen Lomana hubiera ido al humilde barrio de Omar Montes con fines ociosos: «Yo iba a Cáritas y he ido a tomar allí el aperitivo a veces, como gambas a la gabardina, tienen cosas muy ricas», dice. Acerca de lo que están tramando juntos, la socialité apenas da detalles: «Os va a gustar y os va a divertir. Se nota que tenemos muy buen feeling. Va a ser en televisión».

La opinión de Carmen Lomana sobre Mar Torres

De lo que también ha querido mostrar su opinión es de la reconciliación entre Froilán de Marichalar y Mar Torres. Su relación con la heredera de ElPozo es buenísima y ambas se dedican elogios mutuos. Es por eso que Lomana la conoce bien y sabe lo mal que lo ha pasado todo este tiempo que ha estado separada del hijo de la infanta Elena.

Carmen Lomana desea de todo corazón que hayan decidido darse una segunda oportunidad, aunque no quiere ser ella quien lo confirme: «Ojalá haya vuelto con él. Le quería muchísimo, tuvo un desamor muy fuerte, ese resurgir es otra. Yo la he visto desequilibrada incluso y ahora está maravillosa. Yo a Mar la quiero mucho. Es estupenda, tiene un corazón…. tenía que centrarse». Sea como sea, hay una cosa que tienen clara y es que no van a repetir un error del pasado. A diferencia de antes, la pareja quiere llevar su relación con la máxima intimidad posible. Es por eso que en público se comportan con normalidad pero sin gestos cariñosos, algo que se quedaría para su intimidad.