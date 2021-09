Carmen Lomana: La inesperada advertencia a Sarah Croft, la hija de Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta no atraviesa su mejor momento. A los problemas de salud que ha ido arrastrando tras sufrir un infarto -dolencia por la que le amputaron varios dedos-, se le ha sumado la guerra mediática con su expareja, Matías Urrea. Este sábado, su hija, Sarah Croft ha hablado por primera vez en televisión y ha roto su silencio en ‘Socialité’, ya que ha son muchos los que apuntan a que ha sido ella quien ha traicionado a su madre y ha filtrado a la prensa su ruptura con el militar. Además, en el citado formato ha cargado contra Carmen Lomana.

«Si yo he salido y se me ha señalado es porque Carmen me sacó a mí y debió mantenerme al margen de todo. Tengo 21 años y esto no es justo. Solo quiero que pase la tormenta, pero el daño que se me ha hecho siempre estará ahí», ha dicho la joven muy afectada por lo que está sucediendo en su entorno familiar.

Esta tarde, Lomana ha sido vista acudiendo a un festejo taurino y lejos de mantenerse al margen ha contestado a las palabras de la hija de la soprano. “Es ella la que no se mantiene. Ella quiere su minuto de gloria por lo que se ve”, ha comenzado diciendo molesta por las declaraciones de la joven. Después, ha lanzado una advertencia a Croft. “Que no me harte, que no me harte…”, ha dicho con cierto enfado.

“Ella sabe por qué se lo digo”, ha añadido. La socialité ha indicado que hace justo una semana intercambiaron mensajes de WhatsApp. “Yo no he hablado con ella más. No sé ni lo que ha dicho porque me da igual”, ha sentenciado.

Sarah Croft no solo ha hablado de la aristócrata en el programa de María Patiño, sino que ha querido dejar claro que tanto ella como su familia no quieren seguir formando parte de todo el entramado que se ha creado y que gira en torno a Ainhoa Arteta. «Estoy callada porque es lo mejor que puedo hacer. Se me ha hecho mucho dado sin hacer nada. Nunca entro en estas cosas y menos para traicionar a mi madre. Quiero que dejen las mentiras de una vez y que se me aleje de todo esto. Cuido y protejo a mi familia. Quien toca a mi madre, me toca a mí. Nunca he hablado con nadie», ha dicho.

Esta inesperada intervención ha querido ser frenada por Ainhoa Arteta, quien se puso en contacto la noche del viernes con María Patiño, par así frenar dicha entrevista.“Mi primera reacción no fue positiva al leer ese mensaje, pero decidí inmediatamente borrar un audio que le iba a mandar a Ainhoa”, ha dicho Patiño, dejando claro que entiende su papel como madre.