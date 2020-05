Carmen Lomana se abre y aborda los estragagos que padece por el confinamiento

Carmen Lomana ha estado en boca de todos por las noticias que hemos podido ver publicadas acerca de su situación económica. La empresaria entró en el programa de Risto Mejide, Todo es mentira, para hablar de cómo está viviendo ella y sus cuentas esta situación. Tras sus declaraciones, algunos medios titularon esta entrevista como si Lomana estuviese pasando muchas estrecheces económicas, algo que ella quiso desmentir rápidamente en su perfil de Instagram.

“Hablando de la crisis y de la situación actual, me preguntaron si a mí me había afectado y dije que como a todo el mundo, que tenía varias oficinas vacías por la situación. Pero que, vaya, comparado con lo que está pasando eso es nada, que tengo para comer afortunadamente. Y luego en broma se me ocurrió decir que lo que no sabemos es por cuánto tiempo. Lo que quiero aclarar es que mi situación es privilegiada. Y que es un agravio comparativo con toda la gente que realmente lo está pasado mal”, aclaraba en su perfil de Intagram.

Ahora, Carmen Lomana ha querido cumplir con su cita semanal con La Razón hablando en su blog de lo desorientada que se siente en este confinamiento. “Este cambio de vida con el confinamiento me está pasando factura. Vivo desorientada, se me olvidan cosas absurdas que no debería olvidar. Me he vuelto perezosa y perdido mi rigor y disciplina”, comienza detallando la empresaria. Además, Carmen asegura que no tiene muchas ganas de salir a la calle pues “no encuentro nada que me interese demasiado y el espectáculo de ver a los ciudadanos con mascarillas me hace sentir en un mal sueño”.

Un texto en el que se declara cansada de Internet y da un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez: “No soporto Internet aunque le estoy muy agradecida por ayudarnos al principio del encierro, pero mi vida lleva tres meses que es solo eso. Una forma de querer entretener y entretenerme. Pero ya no aguanto más whatsapp, más peticiones de directos en Instagram, de hacer vídeos para todos los cumpleañeros. Lo peor de todo es la apatía que siento”.