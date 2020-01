Carmen Lomana se defiende de las críticas por llevar un abrigo de piel

Carmen Lomana ha protagonizado una nueva polémica en redes sociales. Esta vez la causa ha sido un abrigo de piel de zorro y cordero que lucía en una de sus fotos y que ha hecho estallar a los animalistas. «Hoy estreno un precioso abrigo de piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables», escribía la empresaria. La publicación recibió un aluvión de críticas en Twitter hasta convertirse en trending topic su nombre.

‘Socialité’ se ha encontrado con Carmen Lomana por los pasillos de Telecinco y le ha podido preguntar sobre este debate. La colaboradora de televisión se ha mostrado extrañada, asgurando que no sabía que su abrigo de piel podía generar este revuelo:»Qué inquisición, qué fundamentalismo. Cada uno que se ponga lo que quiera«, ha reaccionado Lomana.

Carmen Lomana posa con su abrigo de piel de zorro y cordero / Instagram

Carmen Lomana se ha mostrado impasible ante las críticas puesto que considera que no está haciendo nada malo: «El cordero se come y luego usan la piel para los abrigos», se defendía. La empresaria cree que existe una «doble moral» ya que, según ella, «no hay nada más sostenible que las pieles«. «Tú heredas un abrigo y te dura infinito. Si lo tiras al campo se deshace porque es biodegradable«, añadía.

La opinión de una ecologista

‘Socialité’ ha querido confirmar los argumentos de Lomana y se ha puesto en contacto

con Cheo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, para conocer su opinión al respecto. La ecologista se ha mostrado contraria a las afirmaciones de la empresaria: «Que algo sea biodegradable no quire decir que vaya a desaparecer en el campo. Algunas cosas tardan cinco días y otras 50 años en deshacerse», contradecía. Además ha querido hacer hincapié en que, aunque hayan permisos para fabricar los abrigos de piel, no significa que el animal no sufra y exista un maltrato.

Carmen Lomana responde a las críticas sobre su abrigo/’Socialité’

«Yo soy consecuente con mis actos. Desde los 17 evito comer carne en la medida de lo que pueda. ¿Por qué tanta polémica? Yo estaba feliz con mi foto», se lamentaba la colaboradora de televisión, que no se imaginaba que se iba a general tal polémica cuando publicó la foto.