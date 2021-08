Carmen Lomana su pronóstico más negro de Rocío Carrasco: «Fregarán el suelo con ella»

No es la primera vez que Carmen Lomana se ha posicionado del lado de Olga Moreno. A pocos días de que la mujer de Antonio David Flores se alzase con la victoria de Supervivientes, la socialité se confesaba una de sus grandes fans. Y parece que ahora que ha acabado el reality show, este fanatismo sigue presente. Carmen se ha mostrado muy crítica con Rocío Carrasco, la cual ahora mismo ha desaparecido de la parilla de Mediaset. ¿Qué es lo que piensa Lomana de la hija de Rocío Jurado?

La socialité siempre se ha mostrado muy crítica con Rocío Carrasco

> Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio en su documental, Rocío contar la verdad para seguir viva, las opiniones sobre este formato televisivo han sido multitudinarias. Algunos se han posicionado a favor de la hija de ‘la más grande’ por todas sus vivencias y no ha dudado en señalar a Antonio David como el máximo culpable de la situación que vive Carrasco. Otros por el contrario, no han confiado al cien por cien en todo lo que ha relatado y tienen sus reservas.

Sin embargo, hay otros rostros que se han mostrado muy críticos con Rocío Carrasco. Tanto que están en el lado contrario a entender su postura. Este es el caso de la propia Carmen Lomana. Y es que cada vez que puede, la que fuera concursante de MasterChef Celebrity arremete duramente contra el nuevo y exitoso rostro de Mediaset.

Carmen Lomana no soporta más a Rocío Carrasco, cambiando de canal cada vez que aparece

> Como decíamos, las últimas palabras de apoyo de la socialité sobre Olga Moreno fueron a escasas horas de que se proclamase ganadora de Supervivientes. “Todas las mujeres deberíamos estar a favor de ella”, afirmaba con rotundidad en su momento. Sin embargo, cuando desde Europa Press han vuelto ha preguntarle sobre qué opina de que Rocío Carrasco tenga una nueva sección en Sálvame. Sección que ya os comentábamos desde Cotilleo.es que ahora mismo parece que está en ‘stand by’.

La también empresaria no ha dudado en arremeter contra ella. Tanto que incluso vaticina que el futuro en Mediaset de la hija de Rocío Carrasco no será para nada bonito. “Es que no la he visto, cuando sale cambio de canal, ya no puedo soportarla ni un minuto más, no la he visto”, aseguraba.

Pero aún quedaba por descubrir su premonición: “Esto es un negocio, ya volverá cuando les interese, luego fregarán el suelo con ella, subirán a la otra a los altares, hay cadenas en las que la felicidad no existe”. Muy dura y rotunda en su análisis sin duda.

Sobre la última aparición de Olga en televisión: “Me pareció cruel, eso es lo que me pareció”

> Y es que Lomana tiene un hartazgo sobre el documental. Para la celebrity, mostrar documentación en televisión no tiene por qué darte la razón en todo. “Estoy harta de todos estos que llegan a la tele con un montón de papeles que no sirven para nada”, sentenciaba con rotundidad ante los micrófonos de Europa Press. “Me imagino que Rocío va a tener que dar cuentas ante algún juez de muchas cosas que ha dicho, sobre todo del tema de su hija cuando era menor de edad, que no se puede sacar todo eso”, apostillaba.

Sin duda, el episodio entre la pelea por parte de madre e hija ha hecho que corran ríos de tinta y miles de minutos televisivos. Tanto que esto se le preguntó también a Olga Moreno en su programa réplica ante las palabras de la que fuera la mujer de su marido. En Ahora, Olga, lo único que la ganadora de Supervivientes intentó fue promover un acercamiento entre las partes. Una bandera blanca que por parte de Carrasco no ha habido respuesta.

Como fan casi número uno de Olga Moreno, la televisiva lo tiene más que claro. “Me dio mucha pena, le encontré una cara tan triste y tan cansada… Como diciendo ‘a mí qué me están contando’, no me interesa todo esto, me pareció cruel, eso es lo que me pareció“, afirmaba al medio. Está claro que si algún día la mujer de Antonio David necesita algún favor, no dudamos que por parte de Carmen Lomana exista una mano amiga… ¿Coincidirán las dos en algún momento? ¿Cruzarán llamadas? ¡Estaremos atentos!