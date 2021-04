Carmen López se quedó embarazada de Antonio David Flores

Carmen López comentaba ayer en Sábado Deluxe que se quedó embarazada de Antonio David Flores cuando fue su amante.

Carmen López comentaba ayer en Sábado Deluxe que se quedó embarazada de Antonio David Flores cuando fue su pareja. Es importante recordar que Carmen fue la novia extraoficial de Flores ya que él decidió no presentarla en sociedad «porque no le interesaba» según declaraciones de la antedicha.

De su embarazo comentaba que «Yo tenía claro que él no seria e padre de mi hijo, porque no era una persona seria para mantener una relación. Le llame y le dije que me había quedado embarazada, me dijo que no me preocupara, que me iba a ayudar en todo momento».

López indicó que no sabía qué tenía que hacer para abortar y que llamó a Flores que terminó colgándole el teléfono y retirándole la palabra. Cuando ella comentó lo sucedido en Enemigos Íntimos, «lo pasé fatal porque me hundió en la miseria, despreciándome como mujer».

También decía Carmen que Antonio David nunca le comentó nada sobre sus hijos lo que no dejó de sorprender a los colaboradores. López nos pareció creíble, más que nada por no alterar su discurso a pesar del paso de los años.

Habrá que ver si no entra en el lote de las demandadas, aunque parece lógico deducir que Carmen tendrá pruebas que avalen lo que declaró. Mención aparte nos merece que Telecinco lleve 21 días dedicando horas y horas de televisión a descuartizar a Antonio David, un señor al que hasta hace tres semanas le pagaba un sueldo. Esperamos tus comentarios al respecto de todo lo comentado por Carmen López.

