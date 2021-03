Carmen Machi, Pocholo y más: todo lo que no sabes de los invitados de El Hormiguero

Carmen Machi, Nathalie Pozas y Carolina Yuste presentan su nuevo proyecto

> Carmen Machi, Nathalie Pozas y Carolina Yuste vistan esta noche El Hormiguero para presentar su nueva obra de teatro, Prostitución. En ella intentan dar a conocer todo lo que no conocemos sobre lo que viven día a día las prostitutas: “nos acercamos a las realidades de las prostitutas y les damos voz. Intentamos quitar esa palabra que estigmatiza y escuchamos sus testimonios, lo que ellas tienen que decir”, definía Nathalie. Pero para hablar de su estreno ya están ellas, ahora vamos a contarte cosas que no sabías sobre sus protagonistas.

A Carmen Machi la conocemos todos muy bien. Es de las actrices cómicas más populares de la época, con sus papeles protagonistas en Aida u Ocho Apellidos Vascos, junto a Dani Rovira y Clara Lago. Pero la actriz madrileña siempre ha querido dejar su vida personal alejada de los medios. Lleva veinte años con Vicente, su novio con el que ni se ha casado, ni tiene intención de ello: “casarme me da miedo” y en su día añadía: “lo mismo que tener un hijo”. Aun así, llevan muy felices y enamorados desde el principio de su relación. De hecho, Carmen le dedicó su primer Goya: “por ser más bonito que na”.

Sus compañeras, también ganadoras de un Goya, intentan mantener su privacidad alejada de ojo público. Lo poco que sabemos de Nathalie es que lleva ocho años en una relación y al igual que Machi, le da miedo pasar por el altar: “yo estoy comprometida y no me he atrevido a casarme. Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo, pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia”. En el caso de Carolina sabemos más bien poco, la ganadora del cabezón por su papel protagonista en Carmen y Lola todavía no ha desvelado como es su vida detrás de las cámaras. En cambio, de Santi Rodríguez sabemos alguno de sus secretos y te los contamos a continuación.

