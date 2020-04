Carolina Durante: «No iríamos a Eurovisión, nuestro rollo es distinto, cantamos a voces en la cara»

Carolina Durante nació en 2017, aunque en muy poco tiempo ha sabido ganarse un hueco importante en la industria musical. Ahora ha sacado una nueva canción con uno de los integrantes de Los Planetas, una canción que se suma a su corta pero fructífera carrera de éxitos.

Bekia: Quiero preguntaros primero por la canción que acabáis de sacar con J de Los Planetas, ‘La canción que creo que no te mereces’, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Carolina Durante: La verdad poca cosa porque la grabamos a distancia. Nosotros grabamos la canción, y cuando ya estaba terminada y tal le mandamos la premezcla de la canción para que metiera él algo y básicamente ese fue el contacto que tuvimos, ya lo conocemos en persona, pero lo hicimos 100% en distancia.

B.: Y el videoclip de la canción que habéis sacado es de animación, ¿es el definitivo o pensáis hacer uno reuniéndoos?

C.D.: De momento será eso. Ahora con esto, menos.

[embedded content]

B.: Aunque no hayas trabajado con él presencialmente, imagino que de Jota sabréis bastante, quizás os haya inspirado en algo, lleva más de 20 años en la música con Los Planetas.

C.D.: Nuestro grupo está muy influenciado por los planetas. jotas una persona que mola mogollón como artista y nos hizo mucha ilusión. Es un tío al que admiramos.

B.: ¿Y algún otro grupo que os guste, que os inspire, qué pensáis colaborar con é?

C.D.: No sé si va a haber más colaboraciones por ahora, creo que sí pero… No está claro todavía con quién. Nos gustaría colaborar con los Triángulo de Amor Bizarro, que han sacado un disco que está muy bien, molaría.

B.: Y cómo ha sido lanzar una canción en este momento? ¿ Cómo lo has recibido la gente?¿ está llegando la gente que esperabais?

C.D.: No tenemos muy claro como va de números la movida, pero sorprendentemente yo creo que ahora es un buen momento para sacar canciones

B.:¿Y por qué piensas que es un buen momento?

C.D.: No te lo puedo asegurar, pero creo que como la gente está en casa aburrida y tal, pues ahora creo que la gente está escuchando más música. No hay mal que por bien no venga, pero tampoco está bien decir eso.

B.:¿ Y cómo habéis llevado la popularidad en tan poco tiempo? Os habéis hecho un hueco bastante importante en la música, y más en un grupo diferente, con un estilo peculiar.

C.D.: Pues al final somos un grupo de pop, aunque a veces se puede ser más punk o más rock en algunos aspectos, pero al final es pop porque las letras son pop, las melodías de voz son pop, aunque con matices.

B.:¿Pero más rollo independiente?

C.D.: Independiente ahora no porque estamos con Universal.

B.: No, pero más el concepto independiente no por la discográfica, sino por el rollo indie, por eso lo decía.

C.D.: sí, no entiendo muy bien el indie como concepto pero supongo que sí.

B.: Otro de vuestros últimos temas es ‘No tan jóvenes’, a mí me llamó la atención el videoclip porque me recuerda a la película ‘Amadeus’, pero no sé si era vuestro intencionalidad recordar a esa película.

C.D.: Qué va, quedamos con Ernesto Sevilla cuando nos dio el ok para grabar el videoclip, y según él fue lo primero que se le ocurrió, y dijo que se le ocurrió de camino del metro al bar en el que quedamos. Y dijimos para adelante.

B.: Otra de las canciones que ha llegado mucho mucho a la gente es ‘Cayetano’, ironiza con los pijos, ¿cómo surge esta canción?

C.D.: Esto se le ocurrió a Diego, bueno no sé si es fantasía o verdad, estaban en un festival, en un camping, si tenían al lado una peña al lado del camping que habían plantado una bandera de España, iban todos muy pijines y tal, y por los roles, pensando que todo se llamaban Cayetano. Creo que surgiera ahí pero no sé si es fantasía o real.

B.: Y siguió para adelante con esta canción y ahora la gente en vez de decir pijos, les llama Cayetano.

C.D.: Es verdad, se ha extendido mogollón.

[embedded content]

B.: También tenéis ‘Perdona’ con Amaia, ¿cómo fue hacerlo con Amaia? Porque además hacía poco que había pasado todo lo de ‘Operación Triunfo’, estaba arriba del todo, estaba teniendo mucho éxito, ¿os esperabais que una colaboración así tuviese tanta repercusión?

C.D.: Que tuviese tanta repercusión sí que lo esperábamos. Amaia subió una historia en Instagram cantando una canción nuestra y empezamos a hablar un poco con ella, quedamos para tomar algo, charlar y surgió de la colaboración.

B.: Otras cosas que me pregunto es de dónde salen esos títulos porque son muy sencillos a simple vista como ‘Perdona’ cómo ‘joder, no sé’, pero al final son pegadizos. ¿Cómo es el proceso de composición de vuestras canciones?

C.D.: Pues depende, lo que nunca cambia es que Diego siempre hace la letra de las canciones, y solemos hacer pocos retoques, las letras que nos suele traer Diego son muy guays siempre, y la música la trabajamos a partir de una idea de alguien en el local entre todos, a veces construimos a partir de un trozo de la canción, depende, no tenemos ningún método.

B.: Ahora una pregunta un poco distinta, ¿iríais Eurovisión?

C.D.: No sé, no creo, además es un concurso en el que en teoría hay que cantar bien, y Diego… No es que cante mal sino que la manera de cantar no encaja en este concurso. Es por el estilo, la verdad es que las canciones quedamos para Eurovisión no las vemos muy guays ni tan profundas ni con tanto mensaje, normalmente no me mola mucho las canciones que se presentan a Eurovisión, sobre todo de España porque los demás sitios no controlo mucho. Es más, a veces hay como bromas como el Chikilicuatre, no entiendo ese concurso. Nuestro rollo es distinto, nosotros cantamos a voces en la cara.

B.: Ya he visto la entrevista ‘La Resistencia’ con Broncano y el presentador os pregunto qué críticas habéis recibido, sobre todo Diego había recibido más y dijo que una de ellas es que la habían dicho que parecía que cantaba mayúsculas es decir como si estuviese gritando, como cuando queremos enviar un mensaje de texto y lo escribimos todo en mayúsculas para poner énfasis.

C.D.: Es eso totalmente, justo justo es lo que quería decir.

B.: Y ahora con todo esto que tenéis pensado hacer por qué no se sabe cuando se podrá volver a la normalidad, ¿qué tenéis pensado hacer a corto plazo con todo lo que está pasando con el coronavirus?¿Han cambiado mucho vuestros planes

C.D: Por ahora estamos preparando canciones aunque no solemos trabajar separados, pero nos está costando un poco hacemos lo que podemos, mucha cosa más no podemos hacer.

B.: Y qué sueño tenéis por cumplir

C.D.: Seguir tocando muchos años juntos.