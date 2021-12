Carrie Bradshaw y Mr.Big: la icónica pareja de ‘Sexo en Nueva York’

La secuela de Sexo en Nueva York se ha convertido en una realidad. Después de varios años, la mítica serie que triunfó en los 90 y que sigue haciéndolo hoy en día, ha estrenado este 9 de diciembre la continuación de la historia que gira en torno a la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, volverán a dar vida a Carrie Bradshaw, Charlotte y Miranda, respectivamente. Después de la serie llegaron las dos películas y en la última de ellas Carrie ya asentaba su relación con Mr.Big -Chris North-.



La icónica pareja, que se convirtió en una de las protagonistas de la ficción estadounidense se ha vuelto a reunir para continuar con la historia. Se casaron y vivieron juntos en un lujoso ático, pero ¿en qué punto se encuentran ahora? Para eso hay que darle al play en los nuevos episodios que encontraremos en la plataforma de HBO.

Si bien el inicio de esta historia que ha sido un éxito mundial comenzó cuando tan solo tenaían unos 30 años, ahora esta nueva entrega situará al telespectador 20 años después. De esta manera, el elenco interpretará a sus personajes en una edad más madura que cuando iniciaron esta experiencia que les catapultó hacia el éxito.

Durante la premiere de And just like that Sarah Jessica Parker y Chris North hicieron gala de su natural conexión, la misma que se puede ver cuando se meten en el papel de la eterna Carrie y el inolvidable Mr. Big.

Cuando comenzaron los primeros episodioas en 1998, Carrie Bradshaw estaba centrada en su trabajo como escritora y en sus amigas, las inseparables Miranda, Charlotte y Samantha Jones -esta última no estará en la nueva entrega-, pero también buscaba el amor. Después de varios tropiezos sentimentales encontró a Mr.Big, pero no todo fue un camino de rosas.

Llegaron hasta el altar, donde Mr.Big la dejó plantada, aunque tan solo unos minutos se arrepintió. La desconfiaza, la desesperanza en el amor invadieron a Carrie, pues el empresario era su gran amor. Finalmente, después de que sus personajes maduraran dieron el paso definitivo y se dieron el ‘sí, quiero’ en una sencilla ceremonia rodeados de su entorno más cercano.

Ahora, tras muchas idas y venidas, parece que el matrimonio se ha asentado, aunque los nuevos capítulos siempre nos pueden sorprender. Por otro lado, también queda por descubrir las nuevas protagonistas que se unirán al elenco de actrices, teniendo en cuenta que Kim Cattrall ha rechazado la oferta de poder continuar interpretando a la divertida y carismática Samantha Jones.