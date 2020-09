Cayetano Martínez de Irujo revela que cada vez está más cerca de reconciliarse con su hermano Carlos

Cayetano Martínez e Irujo consiguió generar mucha controversia publicando su autobiografía titulada ‘De Cayetana a Cayetano’, libro en el que contaba todos los detalles de su vida, pasando por sus traumas, tristezas o sus adicciones. Este libro no solo sirvió para que en cierto modo se liberara, puesto que también generó grandes enfrentamientos con sus hermanos, que no estuvieron de acuerdo con el hecho de que él aireara algunas historias familiares pertenecientes a su intimidad.

Los hijos y los nietos de Cayetana Fitz-James Stuart en el funeral de la Duquesa de Alba

El único que ha permanecido a su lado en todo momento ha sido su hermano Fernando, que lo ha hecho de manera más conciliadora, pero con el resto, como él mismo ha hecho saber a Vanitatis, no tiene contacto, algo que ha sido doloroso para él. Pese a todo, no puede estar más contento por el éxito que ha tenido su libro, con más de 50.000 ejemplares vendidos. El hijo de la fallecida Duquesa de Alba ha hablado de esta manera de sus conflictos familiares: «Cada uno tiene que enfrentarse a sus vivencias y yo lo he hecho. Por eso estoy tranquilo. Solo faltaba que tuviera que pedir permiso para contar mi vida. Salvo de Fernando, me he desligado de todos. Ya no voy a entrar en polémicas porque no las hay».

Y aunque haya recibido muchas crítica de algunos familiares, no se arrepiente de haber publicado su libro en absoluto, por eso ha dicho: «No me metí con nadie. No soy ninguna oveja negra y, en cualquier caso, sería la blanca. Gracias a que le comenté a mi madre que era mejor donar en vida, todos tienen lo suyo limpio de polvo y paja. Mis hermanos han heredado lo que mi madre decidió que heredasen. Soy la oveja más blanca de los últimos cincuenta años de mi familia».

Cayetano Martínez de Irujo en ‘Aquellos maravillosos años’

Eso sí, parece que está abierto a limar asperezas con algunos familiares, puesto que mantiene contacto con su hermano Carlos por lo que ha contado: «Sí. Carlos me ha llamado unas cuantas veces y ya le he dicho que cuando surja, cuando proceda, nos sentaremos para hablar a fondo sobre nosotros y nuestras circunstancias. Carlos sabe muy bien cómo han sido las cosas y estoy abierto. Tengo que esperar el momento porque he de estar preparado del todo».

Centrado en sus negocios

Lejos de sus problemas familiares o la publicación de su exitoso libro, Cayetano Martínez de Irujo está centrado en su trabajo que ahora está enfocado más que nunca al mundo agrícola. «Me va muy bien y cada día voy mejorando la empresa relacionada con la agricultura. He vuelto a la hípica, que es otra cosa que sé hacer bien. Gracias a Dios, estoy en un buen momento», ha dicho.