Cayetano Martínez de Irujo y su indignación con sus hermanos

Cayetano Martínez de Irujo comenta su indignación con sus hermanos por el plantón que le han dado en su última convocatoria. Se trataba de una misa de recordatorio de la muerte de Cayetana de Alba, la famosa duquesa. Curiosamente, hace poco celebró un funeral por el quincuagésimo aniversario de la muerte de su padre y fue toda la familia.

En esta segunda ocasión, no tuvo tanta suerte y todo se torció. Entre su mala relación con Jacobo, que Eugenia estaba en Las Vegas celebrando su aniversario de bodas y otros menesteres, el fracaso estaba tan servido como la indignación de un Cayetano que no duda en hablar al respecto.

«Para mí es un orgullo enorme que mi familia esté unida y que vengamos aquí a darle el homenaje que merece una vez al año. Yo esperaba que viniese Carlos, la verdad, me hubiera hecho ilusión porque hace poco estuvimos en una misa por los cincuenta años de la muerte de nuestro padre, y estuvieron todos (…) Aquí no ha venido ninguno ningún año. Es triste, porque me he esforzado mucho para que la familia esté unida» decía.

El resto, ni un solo gesto salvo una Eugenia que enviaba un saludo al cielo. Cada cual lleva el luto como le apetece. Habrá que ver cómo evoluciona una relación tan rota como complicada de recuperar.

