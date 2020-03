Cepeda: «Gentleman’ es una crítica social a las relaciones basadas en la influencia»

Su paso por ‘OT 2017’ le llevó al éxito musical y ahora está disfrutando al máximo de ello. Cepeda ha lanzado nueva canción, a la que ha titulado ‘Gentleman’ y con la que llega con un nuevo sonido para sorprender a todos sus fans y a los que quieran unirse con este nuevo estilo. El cantante tiene un nuevo disco a la vuelta de la esquina y está deseando volver a subirse sobre el escenario.

Bekia: ¿Cómo estás llevando el tema del confinamiento por el coronavirus?





Cepeda: Yo bien, genial. Soy muy casero, casi no salgo de casa. Echo de menos salir a tomar algo, lo habitual, lo que hacía siempre, con mis amigos, a Galicia, pero sí, evidentemente creo que lo puedo llevar mejor que alguien que está acostumbrado a salir todos los días de casa.

B: Te hemos visto jugando al escondite, al Veo veo…

C: Es un poco bromita para que la gente se divierta. No estoy mal, me encuentro perfectamente.

B: Vamos a centrarnos en la música, háblame de ‘Gentleman’

C: Es un tema pegadizo, un tema que quería hablar sobre el tipo de parejas o relaciones de amistad que hay ahora mismo basadas en la influencia que tienen las personas. Mira esta chica, tiene 15.000 seguidores, voy a ser amigo suyo o voy a salir con ella… Es una crítica social a eso llevada a un sonido más dosmilero, a El Canto del Loco o Pereza, pero con el sonido moderno que ahora mismo me encanta. Está entre esos grupos de pop rock del 2000 que había y que sigue habiendo y yo, mi crítica y mi melodía.

B: ¿Por qué querías hacer una crítica a este tema?

C: Porque lo veo día a día. Hay mucha gente que a mí me habla porque soy cantante o porque tengo influencia. Antes ni se habrían preocupado en saber de mi existencia. Quería criticarlo un poco.

B: Has tirado de mucho humor para ‘Gentleman’

C: Quería hacer una canción muy irónica. Una pareja a la que le pasa eso.

B: ¿Es el resultado esperado? ¿Ha quedado tal y como tú querías?

C: Sí, estoy súper contento con el resultado, la letra es clara, es directa y tiene ritmo la canción, ese sonido dosmilero. Además, a la gente creo que le está gustando el tema.

B: A colación de esto, ¿cómo han recibido el tema tus fans?

C: La gente que me sigue pues muy bien, lo que me sorprende es que hay gente a la que ni le iba ni le venía mi música que se ha parado a escuchar el tema y les gusta y ponen ‘pues no era fan de Cepeda pero este tema me gusta…’. Aparte de la gente que sí que me sigue, que yo lo agradezco con todo el alma y el corazón, estos comentarios nuevos que estoy recibiendo son muy bien recibidos, muy satisfactorios.

B: ¿Crees que has abierto un poco tu público?

C: No lo sé, es muy pronto para decirlo porque con un solo tema no te puedo decir. Eso ya se verá cuando saque disco, que el disco tendrá este tipo de sonido e irá por la misma vertiente, pues la crítica del disco me interesará saber si la gente lo compra o lo reproduce y demás y si esta gente es nueva. Sobre todo también saber si le gusta a la gente que ya le gustaba el primer disco. Tampoco hay que cambiar del todo, hay que hacer lo que estabas haciendo pero con lo nuevo.

Cepeda posando para una imagen promocional

B: Me has comentado que has tirado de humor en esta canción pero ¿también querías meterte un poco en el tema de la interpretación con el videoclip?

C: Sí, porque todos los temas que he sacado hasta ahora han sido de amor y desamor, siempre demasiado intenso y quería cambiar un poco. Quería darle un tono humorístico a alguna canción mía que se echaba de menos el humor y hemos hecho esto.

B: ¿De dónde salió la idea del videoclip de ‘Gentleman’?

C: Para el videoclip yo tenía la idea de una pareja de personas muy pomposas, muy gentlemans y hacer algo gracioso. Luego las ideas fueron surgiendo de mi cabeza y de la de Gema, que es la pareja de David Santisteban, que es la que dirigió el videoclip y ha salido eso como resultado. Es un resultado óptimo.

B: Muchas personas han imitado tu videoclip, han hecho versiones y demás, ¿qué te ha parecido?

C: Es muy divertido ver a la gente cantando tu canción y haciendo el videoclip. Es muy guay, lo agradezco mucho porque ellos también se lo están currando mucho evidentemente. He visto muchas covers y he visto reacciones a la canción, las primeras impresiones que han sido muy guays, muy positivas todas.

B: Ahora que has lanzado canción, ¿qué más tienes en mente?

C: El disco ya está hecho pero hay que grabar voces, hay que terminarlo, sesión de fotos, todo. Estaba previsto para que saliera en junio pero no sé si saldrá por el tema del coronavirus. Creo que en junio tendremos disco si todo va bien.

B: ¿Qué nos vamos a encontrar en ese nuevo disco?

C: Hay canciones de este tipo, canciones con otros artistas, hay dos colaboraciones pero no te puedo decir con quién. Una es con David Otero pero la otra no se puede saber.

Cepeda en los Premios Odeón 2020

B: ¿También tienes en mente nueva gira?

C: Claro, con disco sale gira. Eso todo depende de lo que pase con el tema del covid 19.

B: ¿Tienes ganas de volver a subirte al escenario?

C: Tengo más ganas de eso que de sacar el disco, así que imagínate.

B: Además de las colaboraciones que me comentas que tienes en el disco, ¿hay alguna que se te haya escapado?

C: No, realmente lo que hay es lo que quería hacer. Igual todavía queda tiempo para hacer cosas nuevas que igual se hacen o igual no. Todo depende de lo que está pasando ahora. Hay alguna cosa que quería hacer que se ha escapado.

B: ¿Qué tal está la relación con tus compañeros de ‘OT 2017’? ¿Seguís en contacto?

C: Muy bien. Seguimos hablando por el grupo, seguimos en contacto todos. Siempre nos mandamos nuestras novedades.

B: Hace poco vimos a Roi Méndez en ‘Tu cara me suena’, ¿para cuando vamos a tener una imitación tuya?

C: Es que yo no quiero imitar, yo quiero ser yo. Si me invitan seguramente vaya. No me lo he planteado todavía y no sé a quién imitaría.

B: ¿Cómo estabas viendo la nueva edición de ‘OT 2020’?

C: La estaba viendo muy bien. La gente es súper buena, maja y talentosa y es una pena que se haya cortado. Realmente espero que se retome cuando se acabe todo esto que es lo que espera todo el mundo porque dejar así la edición al aire es un poco ‘chof’. Ojalá hagan algo luego, no sé si retomarla o que se puedan despedir de alguna manera con alguna gala.

B: ¿Tenías algún favorito o favorita?

C: A mí me gustan todos. No tengo favoritos.

B: Desde tu experiencia, ¿cómo crees que tienen que estar viviendo los concursantes este parón del concurso?

C: Es una putada. No me puedo poner en la piel de ellos porque no me pasó pero creo que hay que vivirlo para saber lo que es que te corten así, porque es una ilusión tremenda estar dentro de ‘OT’. Yo creo que se solucionará de alguna forma, que si no se han venido abajo es porque se va a solucionar.

Cepeda en el concierto Vive Dial 2019

B: Ahora que ha pasado un poco el tiempo, ¿qué balance haces de tu paso por ‘OT’?

C: El balance de lo que hice en el programa es malo, pero todo el exterior buenísimo. Estoy donde estoy gracias a salir en el programa y se me ha dado un escaparate enorme para que me viera la gente que me sigue ahora. El paso por ‘OT’ fue catastrófico pero yo agradezco muchísimo haber salido en el programa, lo agradeceré toda la vida. Gracias a ello puedo tener mi carrera musical como la quería e incluso muchísimo mejor de lo que me imaginaba.

B: ¿Qué consejo le darías a los concursantes para enfrentarse a la realidad?

C: Que sigan siendo ellos mismos sin que les cambie ningún tipo de comentario por redes sociales de gente anónima que va a hacer daño ni que les cambien los comentarios positivos, que también cambian mucho a las personas, el creérselo demasiado o el pensar que están en una situación increíble, que son hiper famosos… Que tengan siempre los pies en el suelo.

B: ¿En algún momento has sentido que se te estaba subiendo la fama a la cabeza?

C: Yo creo que no porque siempre he sido como he sido antes, estoy bastante centrado en lo que tengo que hacer y en la música que quiero hacer independientemente del público que me escuche. Si yo puedo vivir de ello, que es de lo que se trata, no se te va la olla. A mí no se me ha ido de momento. Sé bien dónde estoy, el lugar en el que estoy y el momento. Sé bien que puede bajar, sé bien que puede subir pero soy consciente siempre.