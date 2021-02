Chabelita, cada vez más lejos de cumplir el sueño de su madre: defender sus asuntos legales

Isa Pantoja decide estudiar derecho para proteger el honor de su familia

> A lo largo de su vida, su familia ha tenido que pagar abogados y otros servicios legales para defenderse y hasta su madre tuvo que pagar las consecuencias con su ingreso en prisión hace ya casi cinco años. Harta de que los suyos paguen hasta arruinarse por malas representaciones jurídicas ha dado un golpe en la mesa y tras aprobar con creces las pruebas de selectividad, ha anunciado su decisión por estudiar derecho. Lo tenía claro, y así lo retransmitía en exclusiva en portada para la revista Lecturas: “Voy a ser abogada. Soy la primera Pantoja que llega a la Universidad. Estudiaré abogacía para defender el honor de mi familia”, anunciaba muy decidida.

La ilusión es algo que no decae en ella y luchar por sus sueños es algo por lo que muestra prioridad en sus planes, o eso parecía. “Voy a estudiar Derecho en Cádiz. ¡Te juro que me siento súper feliz porque no me he podido sacrificar más!“, confesaba a Ana Rosa Quintana después de superar el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Un reto complicado que sin duda se ganó ella solita. La predisposición por el estudio no parece haberle durado demasiado. Pues contra todo pronóstico, ahora sabemos que las cosas no le se le están presentando tan fáciles como pensaba.

