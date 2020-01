Chabelita Pantoja asegura que no ha sido invitada al cumpleaños de Kiko Rivera aunque no hubiese ido

El cumpleaños de Kiko Rivera es el 9 de febrero. Esta es una fecha señalada teniendo en cuenta cómo han ido los últimos cumpleaños de la familia. La polémica felicitación de Kiko Rivera a su hermana Chabelita Pantoja dio mucho que hablar por todos los reproches que había en la publicación de Instagram. Ahora otra polémica empieza con la fiesta de cumpleaños de Kiko Rivera.

Chabelita Pantoja viendo la invitación al cumpleaños de Kiko Rivera/ Foto: Telecinco.es

Kiko Rivera ya ha enviado las invitaciones para su fiesta de cumpleaños y se celebrará el mismo día 9 de febrero en la discoteca de Sevilla en la que el DJ suele hacer sus actuaciones. En la invitación el hijo de Isabel Pantoja promete cena, cocktails y mucha diversión. Chabelita Pantoja se ha enterado de esta celebración en ‘El programa de Ana Rosa’: «No me ha llegado, de verdad que no me ha llegado. Lo he mirado ademas». Y asegura que a ella le llega toda la publicidad de las cosas que hace su hermano y que si la invitación no le ha llegado no ha podido ser por equivocación.

Sin embargo, Chabelita Pantoja cree que si le hubiera llegado la invitación ella no habría ido de todas maneras a la fiesta: «Si no me ha llegado es porque no me ha invitado. Por otro lado tampoco iba a ir«. La hija de Isabel Pantoja ha explicado los motivos para no ir a la fiesta de Kiko Rivera: «Porque seguro que ya sabemos quién va a ir y no pienso participar», posiblemente refiriéndose a la presencia de Omar Montes en el evento. A pesar de todo, Chabelita Pantoja afirma que ella le felicitará el cumpleaños: «Igualmente le felicitaré y mi felicitación obviamente va a estar ahí, no va a ser pública«, por lo que se intuye que será muy diferente a la que Kiko Rivera le dedicó por su cumpleaños.

Chabelita Pantoja hablando en ‘El programa de Ana Rosa’/ Foto: Telecinco.es

Chabelita y la relación con su madre

Isabel Pantoja ha viajado a Madrid por motivos laborales y los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ le han preguntado si va a llamar a su madre ahora que se encuentran en la misma ciudad: «Claro que la llamaré. Estuve hablando con ella hace unos días y pues normal». Para ella la relación de madre e hija es normal y no se ha visto afectada por su enfrentamiento con Kiko Rivera: «Mi relación con ella es diferente pero no es ni mala ni nada. Hablamos». Incluso, Chabelita Pantoja va a intentar tener un encuentro con Isabel Pantoja: «Intentaré verla, a ver si puedo».