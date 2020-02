Chabelita Pantoja habla del reencuentro con Kiko Rivera e Irene Rosales

Chabelita Pantoja ha explicado en ‘El Programa de Ana Rosa’ cómo fue su reencuentro con su hermano Kiko Rivera y su cuñada Irene Rosales. La pequeña del clan Pantoja ha comenzado explicando la dura situación que estaba viviendo la mujer de su hermano por la muerte de su madre: «La situación evidentemente es súper complicada porque tienen dos hijos pequeños, que tienen que hacer su vida y no se tienen por qué enterar de estas cosas. Entonces nos fuimos a desayunar y después se incorporó Asraf».

Hablando del conflicto por el que se han mantenido distantes tanto ella como su hermano durante un tiempo en el que ni siquiera han intentado ponerse en contacto, ha sido Chabelita Pantoja quien ha dicho: «Yo tenía problemas personales que tienen que ver con mi familia obviamente y también problemas míos, pero eso ha sido hace dos semanas. Cuando fui en este momento tan complicado estoy segura de que si mi hermano hubiera estado más o menos enfadado conmigo me hubiera recibido igual, porque es una situación tan complicada que en ese momento agradeces cualquier cosa«.

Chabelita Pantoja en el aeropuerto de Madrid a su vuelta de Londres

La cantante ha continuado explicando que a pesar de todos los rifirrafes que haya tenido con su cuñada, no la iba a dejar sola en un momento tan difícil: «Es verdad que yo para Irene soy su cuñada y en estos momentos necesitará de sus hijas y su familia. Pero simplemente que yo la haya llamado y tal yo sé que para ella es un apoyo también. Y ya lo he dicho muchas veces, yo tengo mis problemas con mi familia y todo pero estoy súper contenta por mi madre».

La reflexión de Chabelita Pantoja sobre su conflicto familiar

La hermana de Kiko Rivera ha comentado cómo es la relación con su madre: «Yo había ido a verla una semana antes con Albertito y estuvimos bien sin ningún problema. Pero me he dado cuenta que no hace falta esa conversación de reprocharnos cosas porque eso ya ha pasado. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es recuperar confianza, hablar, tener una conversación y sobre todo que el día de mañana cuando llegue información que no se estire el chicle. Que cojamos el teléfono y digamos: ‘Oye me ha pasado esto y me ha molestado’. No hay que hacer hincapié en lo que ha pasado sino decir vale vamos a empezar desde cero y tener confianza y comunicación».

Chabelita Pantoja en ‘El programa de Ana Rosa’/Foto: telecinco.es

Sobre cómo se enteró de este la muerte de la madre de Irene Rosales, Chabelita Pantoja ha explicando que cuando estaban en Londres Asraf le comentó que le había llamado mucha gente y ella miró y también tenía muchas llamadas perdidas y entonces es cuando Asraf se entera de esta triste pérdida y se lo comenta. Esta ha continuado comentando que rápidamente se puso en contacto con su madre con la que ha añadido que tiene buena relación y no ha cambiado nada.