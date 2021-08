Charlene de Mónaco: su divorcio con Alberto podría ser «inminente»

Una bomba podría estar a punto de estallar en los Grimaldi. El príncipe Alberto de Mónaco y su mujer Charlene podrían divorciarse de manera «inminente». Al menos es lo que sostiene una tía del soberano, Christa Mayrhofer-Dukor, en unas declaraciones a la revista italiana ‘Oggi’. Como prueba adjunta una conversación de teléfono que tuvo con su sobrino y donde confirmaría sus intenciones.

La charla entre ellos no tiene desperdicio, sobre todo porque la ha contado con pelos y señales: «Él insinuó que su matrimonio está en una etapa muy, muy difícil. Me dijo: ‘Con Charlene estoy en una fase de alejamiento no solo física». La prima de Grace Kelly va más allá y asegura que «recuerdo el tono de voz de Alberto, creo que pronto se divorciarán. Los dos se han distanciado, ella sigue su propio camino, él ha elegido el suyo», comenta.

La tía de Alberto reconoce que él no le habló abiertamente de divorcio pero que cree que solo hay una interpretación posible: “Francamente, tuve una impresión desagradable y entendí que Alberto ya no se llevaba bien con Charlène, que ya no estaban de acuerdo. Por eso, en mi opinión, pronto podría llegar al divorcio (…) Alberto me lo ha esbozado así, digámoslo entre líneas», finaliza.

Unas palabras que amenazan con hacer saltar por los aires la poca tranquilidad que pudiera quedar en Mónaco en estos momentos. Hay que recordar que Charlene se fue hace meses a Sudáfrica para realizar labores de preservación de la fauna y aún no ha podido regresar a casa, alegando problemas de salud.

El momento en la familia no puede ser más delicado ya que la princesa se encuentra recuperándose de su última intervención quirúrgica. La operación duró 4 horas y se realizó para solucionar una infección odofaríngea que había contraído en su país natal y que no le permitió regresar a Mónaco. Charlene viajó a su país natal para dar su imagen a una campaña en contra de la caza furtiva de rinocerontes. Unas imágenes impactantes que ella misma publicaba en su cuenta de Instagram y que dieron la vuelta al mundo, sobre todo porque daban a conocer una faceta hasta ahora desconocida. El propio Alberto de Mónaco informaba de que tanto él como los hijos del matrimonio, Jacques y Gabriella, iban a viajar hasta Sudáfrica pronto para poder estar junto a su madre en este momento. Sin embargo, puede que la entrevista de su tía cambie mucho las cosas.

Es conveniente decir que con Christa Mayrhofer llueve sobre mojado. No es la primera que pone a su sobrino a los pies de los caballos. Ni tampoco que ataca a la figura de su esposa, tal y como hizo el pasado año: «Es terriblemente torpe y arrogante, no es buena persona». No contenta con eso la compararó con la icónica figura de Grace Kelly: «Charlène no es fea, pero Grace era de una clase diferente. Tenía carisma, era elegante, cariñosa, fantástica, todos estaban a sus pies».