Chenoa: un cambio de última hora deja a Chenoa sin un importante premio

El día 26 de agosto se celebra en Málaga la Global Gift Gala, el evento anual con carácter benéfico que cada año amadrinan María Bravo y Eva Longoria. Este año ha sido la primera la encargada de presentarlo ya que a la segunda le ha sido imposible venir debido a circunstancias pandémicas. Entre las múltiples e interesantes cosas que ha dicho es que Chenoa tendrá un papel importante en el evento y resultará premiada.

La argentina y una de las organizadoras tienen una gran relación de amistad. Algo que ha facilitado mucho la tarea a la hora de elegirla como ganadora de un premio que todavía no se ha revelado. Bravo explica cómo se ha desarrollado todo: “Como cambiamos el día de la gala, del 29 al 26… ese día ella tenía prevista una cosita. Pero le vamos a dar el premio en París. Llevamos mucho tiempo queriendo dárselo, pero entre la pandemia, unas cosas y otras… pero ahora que no puedes venir pues lo damos en Francia y ya está”. Eso será el próximo 30 de octubre.

Hay que destacar que la Fundación Global Gift es una organización filantrópica sin ánimo de lucro que tiene como objetivo crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias que se encuentren en situación de necesidad. Para el evento en España, María Bravo estará acompañada en la conducción por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Ambos serán los anfitriones de la novena gala benéfica Global Gift en Marbella el 29 de agosto, en la que se premiará la labor filantrópica del empresario parisino Andre Abdoune, el cineasta británico Barry Skolnick y el chef colombiano Juan Manuel Barrientos.

De vuelta a Chenoa, la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se encuentra disfrutando de unos merecidos días de vacaciones. Los últimos meses habían sido muy agitados para ella por motivos labores y también por su puesta a punto. Hay que recordar que hace tiempo que la argentina ha implementado un nuevo estilo de vida mucho más activo, adquiriendo hábitos de vida saludables que le hacen lucir una silueta más estilizada. Es por eso que para relajarse por completo ha tomado la decisión de aparcar sus redes sociales hasta que regrese. El détox digital es, sin duda, una de las mejores maneras de resetear para encarar otro año con fuerza.

En el horizonte de Chenoa aparece su boda. La artista y el urólogo Miguel Encinas tuvieron que posponerla por culpa de la pandemia. Querían celebrarla con todas las garantías y libertades posibles para sus invitados, por lo que tomaron la decisión de aplazarla. Sin fecha fijada, los dos rehúyen del protagonismo mediático por lo que no sorprendería que no trascendiera públicamente la fecha del enlace. Se vienen cosas muy ilusionantes para la jurado de ‘Tu cara me suena’, premio incluido. El remate será darse el sí quiero con el hombre que le ha enamorado por completo.