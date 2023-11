Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, ¿separados o reconciliados?

El domingo se afirmaba que se habían separado y el martes que se habían reconciliado. ¿Cuando tú vas yo vengo de allí?

El domingo se afirmaba que se habían separado y el martes que se habían reconciliado. ¿Cuando tú vas yo vengo de allí? Te contamos todos los detalles.

De momento, no hay divorcio y ella no se quita el anillo de casada. Al parecer, lo que van a intentar es retomar los ritmos propios de la pareja para que todo fluya de la mejor forma posible. No habría terceras personas, sino solo un problema de agenda que no les ha permitido llevarse todo lo bien que ellos querrían. Algunas fuentes apuntan a que estos problemas estaban ya presentes antes de la boda, pero que al estar programada decidieron seguir adelante a ver qué sucedía.

Sin embargo, es la propia pareja la que ha apostado por mostrar su reconciliación a través de mensajes en las redes sociales. Ella hablaba de un nuevo proyecto y él respondía «fuerza y luz» a lo que ella respondía «gracias vida». Todo parece indicar que ambos están intentando recuperar el tiempo perdido, aunque sea por las redes.

Evidentemente, deseamos que se reconcilien, pero nos extraña bastante que se haya montado todo esto justo antes de comenzar un nuevo proyecto y que todo el mundo hable de Chenoa en estos días. Sea como sea, aquí estaremos para contarte el devenir de los acontecimientos futuros. Lo que está claro es que no nos vamos a enterar de si esto ha sido una falsa alarma, ganas de llamar la atención o un problema real. ¿Te animas a darnos tu opinión de los hechos?

Música Parejas #Chenoa