Cherubina rebaja el tocado con el que Letizia ha arrasado en Estocolmo

No es habitual ver a la Reina Letizia con tocado, ya que en nuestro país no es costumbre lucir este tipo de complementos. Sin embargo, más allá de nuestras fronteras, sombreros, diademas y otro tipo de accesorios se convierten en un complemento obligatorio por protocolo. Como tal, doña Letizia ha cumplido con las normas y en su primera jornada en Estocolmo ha lucido una original diadema en color colar de la firma sevillana Cherubina. Una marca que no es ni mucho menos ajena en el vestidor de la Reina.

La esposa de Felipe VI ya confió en esta marca para su total look el día en el que al Rey se le otorgó la Orden de la Jarretera en Windsor, y con anterioridad había lucido un vestido rojo de la firma. Esta vez, ha optado por una diadema, que ha combinado con un modelo rojo cálido de Carolina Herrera.

El complemento en cuestión es el tocado Giulia. Una diadema de tipo turbante realizada completamente a mano, de manera artesanal. Está confeccionada en abaca seda cora, con adorno de flores de plumas al tono perfiladas. Su precio original era 140 euros, pero ahora está disponible en la página web de la firma con un descuento del 20% por el Black Friday, por 112 euros, en varios colores, no solo en el que eligió doña Letizia: buganvilla, negro, coral y champán. Todos ellos perfectos para dar un toque diferente a nuestros looks de invitada.

Desde la marca además han compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que explican todos los detalles relacionados con el proceso de elaboración de esta pieza.

No ha sido este el único guiño que la Reina ha tenido con la moda sevillana. En su último acto en el país escandinavo, doña Letizia sorprendía con un favorecedor vestido a medio camino entre el azul y el verde agua de la marca andaluza, el modelo Alessia.

Un diseño ligeramente wrap, con drapeado en la zona de la cintura, corte lady, manga larga y hombros marcados que la esposa de Felipe VI combinó con zapatos de salón de Prada y bolso en estampado de serpiente de Lidia Faro.

A diferencia de otras royals como Máxima de Holanda, Kate Middleton, Matilde de los Belgas o cualquiera de las nórdicas, en el caso de doña Letizia, las posibilidades de ver a la Reina luciendo un tocado, sombrero o similar son bastante remotas. De hecho, podríamos incluso decir que se reducen a las ocasiones en las que Su Majestad tenga algún tipo de compromiso fuera de nuestras fronteras con sus homólogas europeas. De esta manera, habrá que esperar hasta cuándo se produzca una próxima vez, aunque está claro que en esta ocasión ha dejado el listón muy alto.