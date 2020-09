Chiqui (de Gran Hermano): «como si me tengo que prostituir para evitar que mis hijas sigan sufriendo»

Chiqui (de Gran Hermano): «como si me tengo que prostituir para evitar...

Chiqui logró conquistar el corazón de los espectadores de Gran Hermano y ahora vuelve a hacerlo al contar las vicisitudes de su divorcio. Al parecer, Borja, su exmarido, está haciendo bastante complicado el proceso.

«Después de 12 meses divorciados manda cojones que a estas alturas pidan maletas de ropa. Todos los días igual. Mi obligación es mandar una muda limpia y de estreno porque quiero. Ahí tenéis mi indignación. He estado mandando maletas pero hasta hoy… ya me tocan la moral».

Añade igualmente que «Hay gente que va rompiendo cosas por mi casa… otra más de muchas». Confirma que «Como si me tengo que prostituir mañana para sacar dinero para abogados. Me da igual, porque por ellas doy mi vida. Lo que han pasado hoy mis hijas no lo van a pasar más».

«¿No se os cae la cara de vergüenza? No voy a quitar ninguna demanda, siempre insultando y amenazando. No podrán conmigo, me los voy a comer en el juzgado» sentenciaba. Esta explosión de rabia parece estar motivada por las idas y venidas de Borja y por un comportamiento errático que ha complicado un divorcio que podría haber sido mucho más llevadero.

Habrá que ver si Chiqui o Borja no deciden hablar más claramente de lo ocurrido. Lo que está claro es que la otrora concursante de GH no ha tenido demasiada suerte en el amor. Esperemos que todo esto cambie y que empiece ya a ser feliz de una vez por todas. Abrimos los comentarios para conocer tu opinión al respecto de esta noticia.

