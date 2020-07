Chistofer y Fani se reconcilian y anuncian que seguirán en ‘La casa fuerte’ y que no cancelan su boda

Las cosas se pusieron realmente tensas dentro de la ‘La casa fuerte’. Una falta de entendimiento entre Fani y Christofer acabó derivando en una fuerte bronca en la que ambos se reprocharon diferentes aspectos negativos de su relación. La cosa no fue a mejor a lo largo de las horas, hasta tal punto que la que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ acabó recociendo que «o se va él, o me voy yo». Con esta situación, la gala de este domingo 5 de julio comenzaba con mucha tensión ante la duda de si la pareja más mediática del reality seguiría adelante o darían por terminada su experiencia. Y lo que es peor, si todavía tenían en mente darse el ‘sí, quiero’ o, en cambio, los invitados tendrían que volver a guardar su looks tras una cancelación.

Fani y Christofer siguen adelante con su boda | Foto: Telecinco.es

«Estamos bien, pero estamos tristes porque hemos estado un día y medio discutiendo bastante y separados«, eran las primeras palabras de Fani Carbajo en cuanto Sonsoles Ónega les preguntaba sobre su situación sentimental. Ambos, con una sonrisa en la cara, reconocían avergonzados que su bronca había sido un capítulo complicado en su relación y, también, en su concurso: «Los dos lo pasamos muy mal. Yo no he dormido en toda la noche«, decía Christofer. «Pero lo hemos hablado y lo hemos solucionado«.

«Vamos a poner los dos de nuestra parte»

La presentadora quería saber más sobre cómo habían llegado a un acuerdo y la pareja no dudó en reconocer que con la comunicación entre ellos: «Él me ha dicho las cosas que le molestan estando aquí en ‘La casa fuerte’ y yo le he dicho que cosas me molestan a mí. Vamos a poner los dos de nuestra parte». ¿Pero qué era lo que los había llevado a ese punto?

Fani y Christofer seguirán concursando | Foto: Telecinco.es

«A mí lo que me molesta de Fani es que a la hora de discutir es que pierde un poco las formas. Y perdiendo las formas, pierde la razón«, aseguraba el concursante: «Y yo intento limarla diciéndole las cosas, pero a veces digo las cosas en un tono enfadado y…». Fani no dudó en apuntar que era precisamente este aspecto lo que tanto le había molestado también a ella de su pareja.

Así que, tras muchos rodeos, finalmente la pareja acabó revelando cuál era su decisión respecto a su concurso. «¡Nos quedamos!«, decían ante el alivio de la presentadora. Y no solo eso, sino que sus planes de futuro más allá de ‘La casa fuerte’ todavía siguen en pie. «Sí, hay boda. Continuamos con la boda, seguimos con los preparativos, y que todos nuestros invitados sigan las dietas y buscando los trajes», bromeaba Fani.