Chloë Sevigny, embarazada por primera vez a los 45 años

Chloë Sevigny no puede estar más feliz porque muy pronto se estrenará en la maternidad. La actriz está embarazada de su primer hijo unto a su pareja, Sinisa Mackovic, director de la galería de arte neoyorquina Karma, con quien mantiene una relación desde 2018. Ha sido el medio TMZ el que se ha hecho eco de su embarazo después e que la pareja fuera vista por las calles de Nueva York.

Según dicho medio, la actriz estaría en su quinto mes de gestación, por lo que en primavera se convertiría en madre de su primer hijo, y además con 45 años. Por otro lado, el representante de Sevigny ha confirmado la buena nueva a la revista People. En el año 2018 confesaba para Who What Wear que le encantaría tener una niña, por lo que su deseo de ser mamá viene de atrás.

Chloë Sevigny en la Gala MET 2014

Lo cierto es que le encantaría tener una hija para que e un futuro pueda llevar tod su ropa de cuando era joven. «Tengo piezas que llevé una y otra vez en el colegio. Mi colección de ropa es tan vasta que me da hasta vergüenza. Pienso en toda esa ropa y en las cosas que hacía cuando las llevaba. Es un recuerdo sensorial. Todavía tengo la camisa que llevé en la película ‘Kids’ y las orejas de ‘Gummo’. Tengo todo tipo de objetos extraños de los personajes que he interpretado, de las sesiones de fotos, de eventos… Mi vestido de los Oscar«, dijo en una ocasión, y añadía: «Es vergonzoso, más me vale tener una hija pronto o no sé qué va a pasar».

Una maternidad tardía

Puede que el motivo por el que ha esperado tanto para ser madre esté en estas palabras que dijo en 2016 a W Magazine: «Creo que los bebés y el estrés que provoca el embarazo en tu cuerpo es parte de la razón por la que la gente me dice siempre que por qué parezco todavía tan joven. Realmente creo que eso es algo que hace envejecer a las mujeres, especialmente cuando tienen sus hijos en su treintena y no es su veintena».