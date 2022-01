Chris Noth, de Sexo en Nueva York, les comenta a sus amigos que «mi vida se ha acabado»

Hace un par de días se confirmaba que Chris Noth no estaría presente en el episodio final de And just like that, la secuela de Sexo en Nueva York.

Hace un par de días se confirmaba que Chris Noth no estaría presente en el episodio final de And just like that, la secuela de Sexo en Nueva York. Los amigos del actor confirman que Noth no deja de beber y que la acusación por abusos sexuales que recibía días antes de Navidad ha terminado por hundirle.

Dos mujeres le demandaron en un principio, pero ahora se han sumado otras tres convirtiéndole en un abusador desde hace décadas. De momento, le ha costado el trabajo e incluso han cortado sus escenas en el último capítulo de la serie para evitar polémicas.

Una fuente cercana comenta que «ha comentado que su vida se ha acabado. Creo que beber es uno de sus mayores problemas. Todo tiene un límite. Creo que sus amigos tienen que ayudarle». Al parecer, otras fuentes comentan que el actor no tiene ningún problema con la bebida.

Zoe Lister Jones, de Ley y Orden, comenta que el actor «siempre mantuvo una actitud de acoso sexual con una compañera. Mientras filmábamos la serie tenía más de medio litro de cerveza bajo la mesa para bebérselo entre las tomas». En las últimas semanas se le ha visto con una borrachera infame en distintos lugares de Nueva York.

Su alcoholismo bien podría convertirse en un verdadero problema para su futuro profesional. Habrá que ver si este es, o no, el punto final a la carrera de un actor que parece haber tirado por la borda su carrera. Esperamos tu opinión sobre los hechos arriba comentados.

