Christian Gálvez dice adiós a Twitter a horas de su estreno en ‘Alta Tensión’

El 1 de octubre de 2019 Christian Gálvez vivía uno de los días más complicados de su vida tras la noticia de que Telecinco tenía que cesar de inmediato la emisión de ‘Pasapalabra’. «Yo no sabía nada, me acabo de enterar ahora mismo con tu llamada», afirmaba el presentador a este digital esa misma jornada.

Desde entonces el de Móstoles no ha dejado de trabajar, pero este lunes vuelve a hacer una de las cosas que más le gustan, ponerse delante de las cámaras para presentar un concurso. Se trata de ‘Alta Tensión’, un formato que exige a sus concursantes «agilidad mental, una buena base de cultura general y mucha intuición». El propio Gálvez lo define así: «En ‘Alta Tensión’ la cultura y el entretenimiento se dan la mano. Es un programa para toda la familia en el que se invita a jugar a los espectadores desde casa desde el primer momento y donde la tensión va en aumento hasta una brillante prueba final».

Sin duda, Christian Gálvez está muy ilusionado con el estreno, pero no es el único motivo por el que es noticia este lunes. El presentador ha decidido cerrar su cuenta de Twitter y lo ha explicado en un hilo en el que justifica sus motivos y razones. «Llevo varios días (en realidad, años) en los que trato de buscar las palabras adecuadas para comentaros mi decisión sobre Twitter», comienza escribiendo el madrileño, que cree que es posible que «os importe muy poco a algunos, pero hay gente muy maja de la que me gustaría despedirme».

«Cuando entré aquí, allá por el 2010, prometía ser un lugar muy interesante, un semillero de buen rollo, de compartir cosas en común, de celebrar los éxitos juntos y apoyarnos en los fracasos, esos eventos históricos de los que uno más aprende», sigue, para después reconocer que las sensaciones se quedaron atrás «muy pronto». «He saboreado los aplausos en muchas ocasiones (tantas que no sé cómo podría agradecerlo), y también he sufrido las críticas (pobre Leonardo) (…) cuando uno observa todo esto desde la distancia, se da cuenta de que lo que la gente aplaude es una imagen que se han creado de mí».

«Muy pocos conocéis a Chris. No a Christian Gálvez, a Chris», asegura, admitiendo que «de una u otra manera, hemos cambiado durante la pandemia» y que, en su caso, lo ha hecho «para intentar convertirme en quien quiero ser», siempre con el objetivo en la mente de ser «un tipo de Móstoles que quiere entretener y ser feliz». «Después de tanta tristeza, de tanta muerte a mi alrededor (en mi caso, muchas pérdidas), he decidido ser feliz, disfrutar de lo que hago y no tener siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros», sentencia, poniendo así a la relación con sus followers, de quienes por supuesto se ha despedido.

«Ha sido un verdadero honor teneros cerca entre tanta ira. Después de tanto tiempo alejado de la tele, quiero volver y disfrutar, ser feliz mientras dure la aventura. Caerán críticas, lloverán comparaciones o alabaréis nuestro trabajo, pero no estaré para leerlo, pero no tendré un ojo pendiente en este lugar para buscar una palabra amable entre tanta rabia e indignación».