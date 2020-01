Christofer finalmente ve las imágenes de Fani siéndole infiel en ‘La isla de las tentanciones’: «¡ESTEFANÍA!»

Un grito, «¡ESTEFANIAAAAAAA!«, se ha convertido posiblemente en lo más repetido en los últimos días en toda España. Las redes sociales se llenaron de vídeos de hombres corriendo por diferentes lugares emulando el grito de Christofer en una de las hogueras de ‘La isla de las tentaciones’. Y por fin la pasada noche del jueves 23 de enero se ha emitido la secuencia íntegra en la que el concursante ve con sus propios ojos como la que es su novia, Fani, le es infiel con Rubén, una de las tentaciones.

La reacción de los chicos al ver el beso de Fani y Rubén | Foto: Telecinco.es

La noche no estaba siendo fácil. Ismael acaba de ver como su novia Andrea se besaba y vivía un tórrido momento en la piscina con Óscar; y Álex sufría un pequeño ataque de ansiedad al ver como Fiama estaba cada vez más cerca de Joy. Pero Christofer no las tenía todas consigo y sabía que él podía terminar igual o peor: «Yo lo entiendo», decía cuando su compañero Ismael descubrió su infidelidad. Y así fue. «Tengo mucha incertidumbre», le reconocía a Mónica Naranjo ante lo que podía ver a continuación.

Y la temida tablet se encendió y pudo ver como su novia escogía, de nuevo, a la misma tentación para tener una cita: «Me gusta Ruben, me gusta estar con él, me divierto con él, puedo hablar con él de todo, me divierto… la conexión que tengo con él no la voy a tener con otro», se escuchaba decir a Fani. «Qué manía le estoy cogiendo al tío«, era la primera reacción de Christofer: «Él se está pasando, ella todavía no ha pasado esa línea que diga… Se acabó. Creo que sigue siendo la mujer de mi vida». Pero Mónica Naranjo pronunció la temida frase: «Christofer, hay más imágenes para ti«.

El momento que toda España estaba esperando | Foto: Telecinco.es]

Y vuelve a verse a Fani en pantalla: «Lo que tenga que ser, será. Yo no pensaba que esto me iba a ocurrir contigo y mira, ha sido. Me he dejado llevar, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá porque está escrito«, decía durante una nueva cita con Rubén. «Ya lo ha dicho, está escrito, ya está«, decía el concursante verdaderamente preocupado: «Yo creo que ella está viviendo la experiencia más. Se le está yendo de las manos». Pero la presentadora volvió a pronunciar su temida frase. Y lo peor estaba por llegar: el beso entre Fani y Rubén en el jacuzzi.

Christofer se quedó perplejo mirando la tablet y sus compañeros empezaron a removerse en sus asientos y a echarse las manos a la cabeza. Y antes de que terminase el vídeo, el concursante se levantó y salió de la zona de grabación sin decir nada. «¡Christofer, ven, mira esto!», le grita Jose cuando sale en pantalla el momento en el que Rubén se mete en la cama con Fani. «Christofer, tranquilo, que te entiendo, pero para un momento por favor», se escucha decir a uno de los cámaras mientras persigue al concursante entre una zona de maleza. Y justo cuando llega a la playa, ocurre lo que toda España estaba esperando: «¡ESTEFANÍAAAAA! ¡ESTEFANÍAAAAA!», un grito que acompaña unas imágenes temblorosas en las que se intuye que el cámara está persiguiendo al concursante mientras corre por la playa. «Tío, no me jodas, me cago en la puta», dice Gonzalo Montoya ante la situación.

Fani destrozada al ver a Christofer llorando | Foto: Telecinco.es

Fani: «Me rompe verle así por mi culpa»

En la hoguera de las chicas la situación tampoco fue fácil. «Yo le quiero, es que son siete años«, le decía Fani a Mónica Naranjo antes de ver sus imágenes: «Pero Rubén me gusta, ha sacado de mí un lado que desconocía. Me dado cuenta de que mi relación me ha anulado un poco bastante. Solamente pensaba en él, solamente me preocupaba por él, y estaba cegada con él». Aunque Fani no tuvo que ver como su novio le es infiel con una de las tentaciones, si que tuvo que enfrentarse a unas imágenes de Christofer llorando por las esquinas destrozado por echarla de menos y ver como está cada vez más cerca de Rubén. «Yo no veo más allá de un mundo sin Fani«, se le escucha decir a su todavía novio. «No puedo hablar», le dice a la presentadora: «Me siento fatal. Siento que me he dejado llevar sin pensar en él, sin pensar en las cosas que le pedí a él que no hiciera. No puedo verle así. Ahora iría, le abrazaría, le besaría… Me duele verle así por mi culpa«. Fani no puede contener las lágrimas al ver así su novio: «Prefería que hubiese tomado un poco de rabia hacia mí y no verle así».