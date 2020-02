Christofer habla sobre la viralidad del ‘Estefanía’ de ‘La isla de las tentaciones’: «España es así, se lo toma a mofa»

En el debate de ‘La isla de las tentaciones’ del día 7 de febrero de 2020, Christofer dio su primera entrevista desde que saliera del reality. El exconcursante pidió a producción no acudir al plató y que la entrevista fuese grabada para no tener que enfrentarse a la presión de las cámaras y los colaboradores, ya que, en estos momentos, Christofer no se encuentra bien anímicamente.

La presentadora Sandra Barneda fue la encargada de hacerle esta entrevista y lo primero que quiso saber es cómo había llevado toda la presión mediática y lo viral que se había hecho su grito desesperado llamando a su expareja: «España es así, se lo toma a mofa, a risa, lo peor de todo es que cuando dicen Estefanía lo enfocan a ella, no lo enfocan a mí, a ese dolor que tuve yo ese día. Para mí ese día es el peor día de mi vida«, aseguró el exconcursante, que por su rostro se podía comprobar que estaba totalmente roto.

Christofer en el debate de ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

Christofer contó que ese día fue muy difícil para él y que aún hoy, le cuesta recordar esas imágenes: «Es como si algo dentro de ti se rompe, fue muy difícil, algo dentro de mí se murió, me quería morir«, explicó el exconcursante, que dijo que si hubiese llegado a ver Fani lo único que le habría dicho es «¿por qué?».

En cuanto a si él había llegado a una conclusión sobre por qué su pareja había hecho lo que hizo, el exconcursante no lo tiene del todo claro. Hay que recordar que Christofer era uno de los concursantes que más seguros estaban de su pareja y que de hecho, el motivo por el que él y Fani habían acudido al programa era porque Fani dudaba de la fidelidad de Christofer: «La única conclusión que me queda es que bueno, llegas a un sitio, una villa de lujo, playas paradisiacas, chicos guapos y pues desconectas de tal manera que se te olvida todo», explicó Christofer, que añadió que sin embargo, él no se olvidó de su pareja «ni un día».

Asimismo, Christofer confesó que en esos momentos seguía pensando en que podía llegar a «perdonar» a su pareja porque pensaba que solo era «un beso». No obstante, aunque lo pudiese perdonar, dejó claro que no lo podía olvidar: «Me acuerdo de cada detalle, de cada gesto de las imágenes, eso no se olvida (…) Sufrí tanto ese día, me destrocé, ya no podía más, se hicieron los días muy largos, no dormía, no comía, fue muy difícil, de hecho no quería dormir porque cada vez que me iba a la cama se me venían las imágenes, entonces quieras que no… Gonzalo se quedaba conmigo hasta el final», aseguró.

Christofer en el debate de ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

El entorno de Christofer habla sobre su situación

Debido a todo el revuelo que ha causado esta pareja, ‘Sálvame’ quiso acercarse a la residencia y al puesto de trabajo del exconcursante para preguntarle a los vecinos y compañeros como veían a Christofer. Los vecinos explicaron que él era una persona tímida que no tenía mucha relación con ellos pero que se notaba que lo estaba pasando mal porque se «reían de él» y no paraban de gritarle «Estefanía» cuando la gente le veía: «Se le ve agobiado por la situación, le están gritando todo el rato la frase», aseguraba un vecino, que añadió que el exconcursante había «dejado su trabajo porque la gente iba a la puerta a gritarle lo de Estefanía».

Sin embargo, la tía de Fani en el plató de ‘Sálvame’ dijo algo muy diferente y es que, según ella, Christofer no había dejado el trabajo sino que había «cogido vacaciones», pero cuando el equipo del programa acudió al antiguo puesto de trabajo del concursante lo que sus jefes dijeron fue muy diferente: «Se marchó, él renunció», aseguraba una empleada.