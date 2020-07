Christofer se pronuncia sobre todas las polémicas de Fani: «Cada uno consiente lo que quiere en su relación»

Siempre es una de las personas más buscadas y, por fin, ha decidido hablar alto y claro de su relación con Fani. Christofer es uno de los grandes protagonistas del momento por todas las informaciones que salen de Fani y que él supuestamente no sabe. Por eso, ha acudido como invitado a ‘Viva la vida’ sin su pareja para hablar sobre todo lo que ha surgido en torno a ellos durante su estancia en ‘La casa fuerte’.

Como no podía ser de otra manera, el tema de la prostitución que sacó a la luz Raquel, la tía de Fani, ha sido uno de los primeros que Toñi Moreno ha tratado con Christofer. El entrevistado ha asegurado que habló claramente con Fani cuando salieron del programa y la cree firmemente: «La conversación sobre el tema ha existido. En el reality no hablamos tranquilamente pero al llegar a casa sí que la tuvimos. Si se diera el caso ¿qué problema hay?», decía pero asegurando que Fani nunca ha ejercido la prostitución.

Christofer ve un vídeo sobre Fani | Foto: telecinco.es

Además, no ha tenido reparo en cargar contra Raquel, la tía de Fani: «Lo primero, que se siente una persona como esa mujer a cobrar por ello, deja mucho que desear como persona. Lo ha hecho porque no tiene donde caerse muerta. Le da igual hasta las demandas que le lluevan. La tía tiene envidia pura porque quiere estar sentada donde está sentada su tía Maite», decía tajante.

Otro de los temas que han tratado ha sido sobre el supuesto comentario que hizo Fani en ‘La casa fuerte’ tras una discusión en el que decía que quería que sacaran a Christofer y metieran a Rubén: «El comentario de Fani sobre Rubén está fuera de lugar. Yo me enfadé muchísimo, entré en bucle. Conozco a Fani y a la hora de discutir dice cosas que no siente». Sin embargo, Christofer apuesta por su pareja y futura mujer: «A mí Fani me demuestra muchísimo y más desde que cometió su fallo. Hace muchísimo por mí, aunque parezca que es al revés. La más detallista es ella, la que más pendiente está».

Sobre su relación mandan ellos

Christofer ha tenido que escuchar de nuevo a sus compañeros de ‘La isla de las tentaciones’ criticándole por permitir todo eso de Fani: «Le manipuló pero creo que Christofer está en el ajo porque les conviene a nivel económico o porque les está gustando el mundillo», decía Álex Bueno, mientras que Ismael asegura que no le sorprende el tema de la prostitución. Por su parte, Rubén lo tiene claro: «Christofer es un consentidor».

Christofer explica la situación | Foto: telecinco.es

Sin embargo, a Christofer le da igual todo lo que digan sobre él porque sabe perfectamente lo que quiere en la vida: «Lo de Rubén ni me va ni me viene lo que diga. Cada uno consiente lo que quiere en su relación. Yo no me meto en las relaciones de nadie«. Además, ha desvelado que lo sucedido en ‘La isla de las tentaciones’ nunca lo hablan: «Es un tema tabú. No lo tocamos. Para qué voy a recordar algo que fue lo peor de mi vida». También ha querido aclarar lo de registrar el nombre ‘Estefanía’, algo por lo que ha sido muy criticado: «No me da la gana que la gente haga negocio con el nombre de Estefanía», cortaba tajante.

Por último, no ha tenido problemas en hablar sobre su futura boda con Fani, que se celebrará el 28 de agosto. El tema por el que más se les ha cuestionado ha sido porque su boda está patrocinada y por invitar a gente famosa que no son sus amigos: «Yo no he vendido mi boda pero si me llaman y me dicen que organizan la boda pues tampoco voy a ser tonto. Que no hay ninguna exclusiva. Invitamos a ciertas personas porque en su momento, cuando Fani vio cierto apoyo, les ha invitado», concluía tajante.