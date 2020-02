Christofer sobre cómo lleva la fama tras ‘La isla de las tentaciones’: «A pesar de todo me dicen cosas bonitas»

Mientras Fani está en Honduras participando en ‘Supervivientes 2020’, Christofer está en Madrid defendiendo en los platós a su chica y acostumbrándose a su nueva vida lejos de ella. Algo que le está costando un poco como él mismo ha contado en su canal de Mtmad, donde ha explicado que pasa el tiempo con el hijo de su chica y con amigos, haciendo planes para no sentirse solo: «Intento no pensar. Estoy acostumbrado a hacer casi todo con ella«.

Un vídeo que ha grabado mientras se dirigía precisamente a la redacción de Mtmad, donde ha grabado un bonito mensaje para su chica, mandándole todo su ánimo: «Fani, sé que estás viviendo una de las aventuras de tu vida. Estate tranquila, disfruta, aquí estaremos esperándote«.

Christofer escribiendo una carta a Fani / Mtmad.es

Además también ha aprovechado para insistir en que está perfectamente de ánimo, es un hombre feliz y está muy seguro del perdón a su chica: «Quiero que quede claro que estoy súper bien. Ahora mismo estoy en un punto de mi vida que estoy mejor que nunca, sobre todo con Fani. Estoy muy feliz a pesar de que la gente no se lo crea».

Christofer: «Cuando salí, sentía mucho amor por ella»

Asimismo, también ha aprovechado el vídeo para explicar la cantidad de gente que le para por la calle desde que se hiciera conocido en ‘La isla de las tentaciones’: «Ahora mismo me paran desde niños pequeños hasta personas mayores, me reconocen por todos los lados. Pero la verdad es que, a pesar de todo, me dicen muchas cosas bonitas, me dan fuerza, que tengo buen corazón, que me apoyan que haya vuelto con Fani, que hice bien en perdonarla…».

Christofer en la redacción de Mtmad / Mtmad.es

Pero también hay otros muchos que no entienden la razón por la que ha perdonado a Fani después de todo lo que hizo con Rubén: «Es algo que siento yo. Cuando salí y me reconcilié con Fani, no se había cerrado todavía, sentía mucho amor por ella«, ha explicado siendo consciente de que habrá gente que seguirá sin entender su decisión.