Cinco ‘looks’ de terciopelo para arrasar estas fiestas navideñas

La cuenta atrás ha terminado, pero no pasa nada si todavía no tienes el look ideal que quieres lucir estas fiestas. Hemos encontrado cinco prendas que se convertirán en tu nueva obsesión. Desde vestidos vintage hasta crop top de lo más elegantes que te sacarán de un apuro y que te servirán para otros años, ya que son prendas atemporales.

Vestido vintage

Zara siempre es uno de nuestros salvavidas a la hora de buscar nuestro outfit perfecto y, estas navidades no podía ser menos. La firma de Amancio Ortega ha puesto a nuestra disposición una gran cantidad de modelitos, pero hay uno que nos ha llamado especial atención.

Se trata de un mini vestido con detalles transparentes negros y partes en terciopelo morado. Una fusión elegante que, desde luego no pasa desapercibida. Este patrón cuenta con un cuello fluido y es de manga larga, los falsos botones joya delanteros le dan un toque especial al conjunto. Además, tiene un cierre en la espalda con una cremallera oculta en la costura.

Para aquellas que quiera optar por otro estilo, la marca gallega también tiene la solución. Uno de los vestidos más llamativos de la colección de Navidad 2021 es el diseño que hemos mostrado en la anterior instantánea. Es un vestido largo en terciopelo de escote pico y tirantes finos. Tiene también un detalle de aplicación de crochet combinado a tono con bajo acabado con abertura lateral. Ademñas, se puede adquirir desde la talla XS hasta la XXL por 39,95 euros, tanto en tienda física como online.

Por otro lado, hemos dado también con un crop top negro con escote corazón de tirante ancho que es perfecto para combinar con un total look black. Cuesta 25,99 euros y es una prenda que se convertirán en tu fondo de armario cuando llegue la temporada estival, por lo que es una buena inversión.



En Stradivarius han diseñado el pantalón perfecto para estas navidades. Un diseño acampanado -corte de la temporada-, ajustable de terciopelo que, además, es ideal con el corsé de la fotografía superior. Este tipo de pantalones se pueden combinar tanto con unas botas como con una elegante sandalia.

Por supuesto, en esta lista no pueden faltar los trajes. Sfera ha lanzado un modelo en verde botella de estilo oversize que sirve también para ir a la oficina.

Tal y como podemos ver en la imagen, si queremos darle un toque más casual, las sneakers serán nuestras mejores aliadas. La moda está en continuo cambio, por lo que ahora todo vale en este sector, pues lo importante es el estilo que queramos dar al look. Y a tí, ¿qué modelito te gusta más para triunfar estas navidades 2021?