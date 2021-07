Claudia Bouza, la inspiración de Nicky Jam: «Soy persistente, empática y cómica»

Su nombre empieza a aparecer en muchos medios de comunicación y su influencia crece como la espuma. Y no es para menos. A sus 26 años, Claudia Bouza acaba de poner el mundo a sus pies al ser elegida por el mismísimo Nicky Jam para ser la estrella del videoclip de su nueva canción, ‘Miami’. Precisamente, en la ciudad de Florida es donde reside esta bellísima modelo desde el pasado mes de febrero. Todo un talento emergente que ha tenido la deferencia de sacar un hueco para charlar con Look, dentro de su apretada agenda, y de la locura generada por el inminente lanzamiento de la canción. Hablamos con ella de su complicidad con Nicky, de sus orígenes, de las complicaciones encontradas hasta hacerse un hueco en la moda.

La historia de Claudia Bouza va camino de ser la del sueño cumplido de una joven que desde pequeña aspiraba a triunfar en mundos siempre tan competidos como la interpretación o la moda. Y va camino de lograrlo. Sus más de 75.000 seguidores en Instagram la acreditan como una influencer con mucho potencial. Y ser top model internacional de Elite Models USA o portada de ‘Harper ‘s Bazaar’ Vietnam de julio 2021 solo hacen que reafirmar su fulgurante crecimiento profesional.

Si nos ceñimos a la actualidad es necesario hablar de ella en un orden cronológico inverso. Muchos se preguntan cómo una modelo que aterriza en Miami buscando nuevos retos acaba siendo la estrella del videoclip de un artista con tanta nombre en la música urbana como es Nicky Jam. Claudia nos da la respuesta: «Conocí a Nicky en marzo de este año, nada más llegar a Miami. Él me enseñó esta canción y me encantó. He visto la evolución porque ha ido añadiendo cosas. Siempre me ha querido en el vídeo desde el principio porque es una canción que hizo inspirada en mí», cuenta.

Todo artista tiene su musa y en este caso es evidente. Del intérprete de ‘El Ganador’, Claudia Bouza solo tiene buenas palabras: «Es una persona 10, tanto profesional como personalmente; muy positiva, es cómico, cercano, humilde y es muy buen amigo mío. En las distancias cortas es una persona con mucho mundo. Compartimos muchos intereses cinéfilos o musicales, es un amor».

La modelo comenzó a trabajar en el sector a los 15 años pero si hay un mes que no olvidará es este de julio 2021 al haber tenido las dos grandes oportunidades de su vida hasta el momento: trabajar con Nicky Jam y ser portada de una de las revistas más prestigiosas. Si tiene que elegir, se queda con lo segundo: «Es lo más especial que he hecho nunca». Sin embargo, sorprende porque tiene los pies en la tierra: «Trabajo, disciplina, constancia y estar enfocada» son sus dogmas.

Para llegar a lo más alto siempre hay que superar obstáculos y en el caso de Claudia Bouza no iba a ser menos. Confiesa haber sufrido rechazo durante su carrera. Pero se lo toma de una manera ejemplar: «Siempre hay que aceptar el no igual que el sí, siempre hay personas que pueden hacerlo mejor que tú. Lo negativo es lo de menos».

Cuando se habla con ella se aprecia la gran humildad que tiene. Se muestra en declaraciones como que «mi techo va a seguir en el mismo sitio. Viajo mucho y trabajo donde sea. Estados Unidos ha sido para mí un logro. Me mudé hace cuatro años a Nueva York, allí hice la carrera. Sigo mirando mi carrera como logros, da igual donde sea».

El lado más personal de Claudia Bouza

Trabajo aparte, la nueva musa de Nicky Jam nos ha querido abrir su parcela más íntima. Para quien no la conozca, se define en tres palabras: «Persistente, empática y cómica». Sobre la última cualidad confiesa que le gusta hacer reír a las personas. En lo que a su corazón se refiere, no tiene problemas en asegurar que «estoy abierta al amor, por supuesto». Es, sin duda, una chica que tiene las cosas muy claras: «Me encanta enamorarme y tener pareja», añade.

Si la vida está hecha para los soñadores, Claudia Bouza ya está cumpliendo el suyo: «Me encanta el ‘acting’ y estoy trabajando como actriz. Para mí, rodar películas es lo que más me llena», concluye.