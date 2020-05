Clemente Lequio se despide de Álex Lequio: «Algún día nos volveremos a ver»

Una de las mayores sonrisas que se conocen en la televisión se ha apagado para siempre y a una edad muy temprana. Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha fallecido a los 27 años después de estar más de dos años luchando contra un cáncer muy grave que, por desgracia, no logró superar. La familia tiene que estar absolutamente destrozada y, por ahora, solo se ha pronunciado un miembro de la misma.

Si por algo se ha caracterizado siempre Álex Lequio ha sido por su impresionante entereza, su bondad, su fortaleza y su positividad, algo que ha hecho que llevara su enfermedad mucho mejor. Lo cierto es que el joven ha estado luchando hasta el último momento, dejándose la piel por vencer a la cruenta enfermedad contra la que le ha tocado batallar y la que finalmente le ha ganado.

Álex Lequio con Ana Obregón, Alessandro Lequio y Clemente Lequio | Instagram

La muerte de Álex Lequio deja con el corazón en un puño a todo el mundo, pero sobre todo a su familia, quien ha estado al pie del cañón en todo momento. Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ha querido despedirse de su hermano con un emocionante mensaje y con una hilera de fotos en las que demuestra lo unidos que estaban. En las fotografías se pueden ver momentos familiares en los que aparecen Ana Obregón y Alessandro Lequio y también con amigos de ambos hermanos.

Un mensaje de amor

No hay duda de que esta pérdida ha provocado y provocará un gran sufrimiento en todos los que le querían y por eso Clemente Lequio ha escrito unas bonitas palabras para su hermano fallecido: «Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted (Respira profundo. Disfruta la vida. Algo que vosotros dais por sentado). Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo«, decía Clemente.

Álex Lequio y Clemente Lequio con amigos | Foto: Instagram

Además, el joven continuaba diciendo: «Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado», concluía. No hay duda de que no hay palabras para paliar el dolor tan tremendo que produce perder a un hijo o un hermano, por lo que mandamos toda la fuerza del mundo a la familia en estos duros momentos.