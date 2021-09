Coches, caprichos y deudas. ¿Qué hicieron los coaches de ‘La Voz’ con su primer sueldo?

El mes de septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, también en lo que se refiere a la oferta televisiva. En apenas unos días regresa a la pequeña pantalla ‘La Voz’, que con una nueva selección de coaches promete una de las temporadas más divertidas de su existencia, sino la que más. Unos días antes del gran estreno, sus cuatro protagonistas, Malú, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Luis Fonsi han aterrizado en el plató de ‘El Hormiguero’, donde han presentado la nueva temporada y han dejado claro que esta va a estar cargada de risas, diversión y grandes momentos.

Los cuatro cantantes no han necesitado más que unos días para hacer piña y formar un divertido grupo que, según han contado, se pasan juntos gran parte del día, por lo que las vivencias y las anécdotas no dejan de suceder. La parte más emocionante ha llegado cuando han compartido qué es lo que hicieron con su primer sueldo como cantante. Un recuerdo que les ha hecho sonreír y ha dado pie a un momento emotivo y entrañable.

El primero en hablar ha sido Pablo Alborán, a quien el primer sueldo le llegó para dos cosas, una para él y otra para su madre. «Me compré una guitarra y le compré un traje a mi madre, que sé que le hacía mucha ilusión», ha contado emocionado el de ‘Dónde está el amor’. Alejandro Sanz parece tener algo más de beneficio y es que él pudo acudir a un concesionario de una marca de lujo. «Le compré un coche a mi padre, él quería un Mercedes», ha comenzado explicado Sanz, «llegué a casa y le dije ‘sal un momento al balcón’, entonces, y le pregunté ‘¿ves ese Mercedes de ahí?’. Y dijo, ‘¡qué bonito!’, y le dije, ‘toma la llave’», ha seguido, provocando que el público aplaudiera su bonito gesto.

Por su parte, Malú ha contado que «hice cosas muy guays, pero el primer dinero que gané no fue para tanto, no me dio para un Mercedes», ha dicho con sorna, refiriéndose a Sanz. «Con el primer, primer sueldo me compré un móvil, un Nokia», ha recordado. Luis Fonsi vivió una experiencia muy diferente, pues con ese primer pago le devolvió «la plata a mucha gente que me había prestado. Amigos y familiares que me prestaron para que me comprara mi primera guitarra, un traje bonito… Me quedé en paz con todo el mundo».

Un grupo muy cómplice

Entre risas y complicidad, le han contado a Pablo Motos algunos de los momentos que han vivido, como por ejemplo que Malú es adicta a las chucherías: «me como un montón de chuches y me espabilo más que con el café y encima están buenas. Yo me pido mis chuches pero luego ellos me están pidiendo todo el rato», se ha sincerado. O que Pablo Alborán está presumiendo de músculos.

Según ha narrado Luis Fonsi, en todas las grabaciones el malagueño dice «hoy no me voy a quitar la chaqueta porque no quiero enseñar tanto brazo» para poco después, tras escuchar a alguien cantar, quitarse la chaqueta. «Está más cuadrado que un zumo el tío. Me da envidia, lo voy a reconocer, pero no sana. De la chunga», se ha sumado Alejandro Sanz sin poder contener las risas.