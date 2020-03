Colate ha conseguido llegar a EEUU antes del cierre de fronteras con Europa por el coronavirus

A partir del 13 de marzo de 2020 Estados Unidos cierra fronteras con Europa durante un mes por lo que Colate Vallejo-Nájera ha decidido escapar de España lo antes posible, llegando a su casa de Miami horas antes del cierre de fronteras a causa del Coronavirus. Y aunque como ciudadano americano, no tendría problema para salir o entrar del país, sí lo tendría si su procedencia fuera desde Europa, como es el caso.

En una conexión en directo con ‘Sálvame’, el empresario residente en Miami ha admitido que le sorprendió haber visto los aeropuertos más vacíos de lo habitual pero, una vez allí, no ha visto medidas como las adoptadas en España en cuanto a cierre de colegios. «La verdad es que fue todo con mucha normalidad. En mi vuelo la única diferencia que había es que en la parte de atrás la gente iba con mascarillas«.

Además, lo que sí ha podido ver es que en los supermercados se han agotado principalmente el papel higiénico y los productos desinfectantes ya que ha contado que las familias estadounidenses han hecho grandes compras de comida para almacenarla porque se están preparando para «una hipotética cuarentena«. Sobre el tema de cierre de colegios ha reconocido que no se han cerrado colegios por el momento.

A las preguntas que Chelo García Cortés le hacía sobre la sanidad americana: «¿si empiezas a sentir algún síntoma qué tienes que hacer?» ya que en el país no cuentan con sanidad pública, el entrevistado contestaba que se había informado también sobre ello: «Si llamas ahora para hacerte la prueba no te la hacen a no ser que tengas síntomas claros. Pero si quieres ir a la sanidad privada creo que el coste de la prueba son unos 3.000 dólares«, informaba Colate.

Asimismo, Colate Vallejo-Nájera plantea que, aunque sea residente y ciudadano americano, el derecho de poder salir y entrar al país no debería ser así puesto que, cualquier ciudadano americano que se encuentre en Europa en estos momentos puede llegar a Estados Unidos de igual manera, haciendo escalas en países no europeos, «no creo que se tarde mucho en controlar e incluso cancelar esos vuelos«, admitía el empresario.